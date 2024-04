TV: Besara hjälte när Bajen vann - sänkte Västerås

Efter 1-2-förluster mot Häcken och Halmstad och skador på Jusef Erabi och Pavle Vagic så fanns det en del frågetecken för Hammarby inför måndagens möte med Västerås.

Bajen gjorde flera förändringar i startelvan. Vagic och Erabi var alltså skadade. Montader Madjed, Deniz Gül och Fredrik Hammar bänkades.

In i startelvan kom Mads Fenger, Hampus Skoglund, Tesfalde Tekie, Viktor Djukanovic och Abdelrahman Boudah.

Och det var bara Hammarby i den första halvleken. Till en början var det väldigt mycket Nahir Besara.

Efter tolv minuter började Besara skjuta in sig. Då med ett skott utanför straffområdet som Johan Brattberg tog enkelt.

Två minuter senare sköt Besara en frispark strax utanför straffområdet, Brattberg räddade till hörna. Hörnan tog Besara och den var på väg att gå in i mål, men rensades undan vid mållinjen.

Efter 17 minuter drog Besara iväg en frispark från 25 meter som Brattberg återigen räddade till hörna.

En minut senare sköt Besara från 25 meter och träffade stolpen. Bollen gick tillbaka till Hammarby och Oscar Johansson Schellhas slog en fin passning mellan bortalagets vänsterback och mittback till Hampus Skoglund som slog ett inlägg som Abdelrahman Boudah nickade in i mål. 1-0 Hammarby.

Det stod 1-0 efter den första halvleken.

- Inget vidare. Vi fick inte bett i pressen och tog dumma beslut. När vi väl vann den gav vi bort den direkt. Då är det svårt att etablera något. Det är för dålig kvalitet just nu. Vi tappar enkla uppsel, sa Herman Magnusson till Discovery+ i halvtid.



Abdelrahman Boudah till Discovery+:

- Det är skönt, det var längesedan (som han gjorde mål). Jag såg Hampus (Skoglund) ha bollen och vi har tränat på de löpningarna. Hampus vet också var vi ska löpa, så den kom där. Det gick skitfort. Jag såg bara att Hampus hade bollen och jag tänkte att jag skulle göra det vi har tränat på.

Efter 59 minuter hade Nahir Besara skjutit in sig tillräckligt. Shaquille Pinas spelade in bollen i straffområdet till Besara som nästan från straffpunkten placerade in den nere vid Brattbergs vänstra stolpe. 2-0 Hammarby.

Men Västerås kom tillbaka.

Efter 2-0 gjorde bortalaget tre byten. En som kom in var stora och starka anfallaren Jabir Abdihakim Ali. Fem minuter efter målet fick han ett uppspel som han sög in och släppte tillbaka till en annan inhoppare, Simon Johansson. Johansson blev rättvänd med boll i fart och passade förbi Hampus Skoglund, som försvarade svagt, till Patric Åslund. I straffområdet drog Åslund iväg ett skott, Oliver Dovin lämnade retur och Simon Gefvert placerade in 2-1.

Bortalaget försökte få till en kvittering men hade svårt att etablera anfall och skapa farliga chanser.

Hammarby höll ut och vann med 2-1.

- Det var extremt skönt. Det kändes som vi skulle gå för trean, men åkte på 2-1, och återigen blev det stress, säger Nahir Besara till Discovery+ och fortsätter:



- Det känns som att vi var bättre i dag.

Bajen-tränaren Kim Hellberg är också lycklig.

- Vi mötte ett lag, som jag tycker har varit en av de spelmässigt stora överraskningarna i allsvenskan. Så var det redan när vi mötte dem i cupen här, och då var det en jämn match. I dag tycker jag att vi var väldigt, väldigt bra och vann fullt rättvist. Vi gjorde en av våra bättre matcher, och det visar att vi vill framåt, säger han till Discovery+.

Startelvor:

Hammarby IF: Dovin - Skoglund, Kurtulus, Fenger, Pinas - Karlsson, Tekie - Johansson, Besara, Boudah - Djukanovic.

Västerås SK: Brattberg - Magnusson, Nsabiyumva, Douglas - Gefvert, Linday, Åslund, Larsson - Ahlinvi, Diabate, Offia.