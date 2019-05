TV: Blåvitt fortsätter skrälla - bortaslog Norrköping

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

IFK Norrköping pressade på för ett ledningsmål. Men det var Blåvitt som hittade nätet. Giorgij Charaisjvili kontrade in 2-1 – en rejäl kalldusch för Peking. - Vi är väldigt glada, säger den storspelande målvakten Giannis Anestis till C More.

- I dag tror Sverige att Norrköping bryter trenden och hakar på guldstriden och Blåvitt slutar överraska och vi är här för att ändra reglerna i princip.

Orden är Poya Asbaghis till C More inför kamratmötet på Östgötaporten under måndagskvällen. Och faktum är att Blåvitt-tränaren fick rätt.

Matchen inleddes med att IFK Göteborg tog tag i taktpinnen och också hittade nätet först. Vårens succéspelare Patrik Karlsson Lagemyr spelades snyggt fram av Benjamin Nygren och vinklade in 1-0 bakom Isak Pettersson. Hans fjärde mål för säsongen

Men därefter tog sig Norrköping in i matchen. Blåvitts målvakt Giannis Anestis fick först göra en vass räddning på Rasmus Lauritsens nick och innan den första halvleken var över kom också kvitteringen genom Lars Krogh Gerson som med ett riktigt konstnummer hoppade upp med högt ben och styrde in 1-1.

I den andra halvleken tryckte Peking på för ett ledningsmål – och man skapade också chanser. Närmast var återigen Rasmus Lauritsen som en andra gång med pannan testade Blåvitt. Den här gången räddade stolpen gästerna.

Men i stället för ett ledningsmål för Blåvitt kom i stället en riktig kalldusch för Norrköpings del. Blåvitt ställde om och Giorgij Charaisjvili tilläts komma till avslut – både en och två gånger. Det andra skottet, med högerfoten, hittade nätet och skapade vilt jubel hos de tillresta supportrarna.

Efter det målet orkade Norrköping aldrig resa sig och guldkandidaten står nu på skrala åtta poäng – och bara en seger på de åtta inledande matcherna.

- Vi är väldigt glada. Vi gjorde ett väldigt bra jobb och därför tog vi tre poäng. Nu måste vi fortsätta och vi har flera tuffa matcher, säger målvakten Giannis Anestis, som var väldigt bra under matchen, till C More.

- Det är mitt jobb att göra räddningar och jag är väldigt glad.

Blåvitt är i och med segern tvåa i allsvenskan. På torsdag väntar serieledaren Malmö FF på hemmaplan.

Anestis är inte förvånad över lagets fina start.

- Nej, vi har jobbat hårt under försäsongen och fortsatt med det. Vi har gjort bra saker men måste fortsätta med vårt hårda arbete.

Startelvor:

IFK Norrköping: Pettersson - Dagerstål, Larsen, Lauritsen - Krogh Gerson, Fransson, Thern, Thorarinsson, Skrabb - Larsson, Nyman.

IFK Göteborg: Anestis - Ohlsson, Starfelt, Calisir, Wernersson - Erlingmark, Karlsson Lagemyr, Yusuf - Nygren, Söder, Charaisjvili.