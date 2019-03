TV: Blåvitt vann derbyt - Söder sänkte Öis i genrepet

GÖTEBORG. IFK Göteborgs forward Robin Söder sänkte Örgryte IS med matchens enda mål i derbygenrepet inför 5762 åskådare på ett strålande soligt Ullevi. - Jag tycker vi vinner välförtjänt, säger Blåvitts August Erlingmark till C More.

Efter fem minuter skapades matchens första riktiga målchans och den var IFK Göteborgs. Robin Söder fick med sig bollen efter en duell och gick på avslut, men skottet gick utanför högra stolpen. Öis kombinerade sig fram fint i några anfall men hade svårt att skapa kvalificerade målchanser. Efter 20 minuter gick IFK Göteborgs nyutsedde lagkapten Sebastian Ohlsson in stentufft i en närkamp med Filip Almström Tähti. Ohlsson varnades och Öis-mittfältaren kunde fortsätta efter att ha fått behandling på planen.

I 24:e minuten skapades den dittills bästa möjligheten i matchen och återigen var det Robin Söder som höll sig framme. Öis-målvakten Fredrik Andersson svarade med en vass reflexräddning till hörna. Tio minuter innan pausvilan tvingades IFK Göteborg till ett byte. Sargon Abraham utgick skadad och ersattes av Benjamin Nygren, som två minuter före paus sköt över i bra läge. Blåvita chanser saknades inte, men halvleken förblev mållös.



I paus passade Öis på att göra ett byte. Danny Ervik gick ut och in kom en annan före detta Falkenbergs FF-spelare, nämligen Calle Wede. Fem minuter in i andra halvlek var det dags för IFK Göteborgs kongolesiske nyförvärv Nzuzi Toko att debutera. 28-åringen ersatte Kristopher Da Graca. I 56:e minuten fick Robin Söder sin tredje chans och lyckades till slut spräcka Fredrik Anderssons nolla. Anfallaren fick bollen till höger i straffområdet och placerade in den vid bortre stolpen. Med dryga timmen spelad tog vinden tag i en IFK Göteborg-hörna. Bollen tog i kryssribban.



Öis gjorde ett dubbelbyte i 63:e minuten. Alibek Aliev och Oliver Stanisic gjorde entré och ut gick Kalle Lindblad och Aílton. Tre minuter senare var Öis nära att kvittera. Nyinkomne Alibek Aliev och Victor Sköld försökte sig båda på cykelsparkar, men kunde inte förpassa bollen i nät. I 69:e minuten var det Blåvitts tur att byta. Amin Affane kom in istället för Patrik Karlsson Lagemyr. Unge och pigge IFK-anfallaren Benjamin Nygren testade sedan Fredrik Andersson med ett skott utifrån. Den före detta MFF-keepern var med på noterna.



Öis gjorde därefter tre byten på kort tid. Fredrik Johansson Zanjanchi, Linus Tornblad och Freddie Brorsson kom in. Victor Sköld, Simon Nilsson, som fått en hård boll i ansiktet, och Gustav Ludwigson klev av. Men det blev ingen kvittering. Fler än Robin Söders mål blev det inte heller på Ullevi denna eftermiddag. Öis försökte ända in i slutet men IFK Göteborg höll undan och inkasserade en seger som var välbehövlig för självförtroendet.

Blåvitts August Erlingmark till C More:

- Det var som förra året när vi mötte Örgryte, mycket kamp. Vi fick en dålig start i matchen men växer in i det och i andra halvlek är vi klart bättre. Jag tycker vi vinner välförtjänt.

Om en vecka väntar AFC Eskilstuna i den allsvenska premiären.

- Vi tar med oss ganska mycket. Arbetsinsatsen är bra och spelet är generellt rätt bra det med.

Startelvorna:



IFK Göteborg:

Giannis Anestis - Sebastian Ohlsson (K), Carl Starfelt, Kristopher Da Graca, Victor Wernersson - Junes Barny, Patrik Karlsson Lagemyr, August Erlingmark - Sargon Abraham, Robin Söder, Giorgi Kharaishvili.

Örgryte IS:

Fredrik Andersson - Kalle Lindblad, David Engström, Anton Lans - Danny Ervik, Jakob Lindström (K), Simon Nilsson, Filip Almström Tähti - Victor Sköld, Aílton, Gustav Ludwigson

ERIC NILSSON