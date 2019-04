TV: Burchnall berömmer Hopcutt: "Har varit fantastisk på träning"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Foto: Bildbyrån/C More.

Ett mål och en assist. Det får Jamie Hopcutt lovord från tränaren Ian Burchnall. - Han förtjänade verkligen målet, säger han till C More.

Östersunds FK vann mot Helsingborg med 3-0. En högst bidragande orsak till det stavades Jamie Hopcutt. Anfallaren, som inledde på bänken i de första omgångarna, stod för ett mål och en målgivande passning. Då får han lovord från tränaren Ian Burchnall.

- Han hade en jobbig försäsong med lite skador och problem med att komma igång. Under de senaste veckorna har han varit fantastisk på träning och jag tycker att han verkligen förtjänade målet. Han var på rätt ställen mot Elfsborg, men missade sina chanser. Men en bra forward fortsätter att ta sig till rätt positioner och bara fortsätter, fortsätter, fortsätter och då kommer målen. Han är inte blyg för att ta sig till positioner där man kan göra mål. Jag är väldigt tillfreds med honom i dag, säger Burchnall till C More.

