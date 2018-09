TV: Charaisjvili räddade Blåvitt från fiasko - kryssade mot Dalkurd

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

IFK Göteborgs kris såg i dag ut att växa sig allt större i allsvenskan.

Då klev Giorgi Charaisjvili fram sent och räddade 1-1 mot Dalkurd.

- Vi är inte supernöjda, säger Blåvitt-anfallaren Robin Söder till C More.