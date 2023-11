TV: Djurgården missar Europaplats - efter Perssons hattrick

Marcus Danielson utsågs till "Årets Järnkamin" av supportergruppen Järnkaminerna inför Djurgårdens sista hemmamatch för säsongen.

"Marcus har i match efter match varit den som burit lagkamraterna på sina axlar när det stormat runtomkring honom. Han har räddat många baklängesmål på egen hand och stått upp för skölden. Han var också den som sänkte Gnaget i det oförglömliga hemmaderbyt i våras", löd motiveringen som lästes upp på innerplan.

Men när domare Fredrik Klitte väl blåste i gång matchen var det ett högt pressande Sirius som inledde piggast och redan efter fyra minuter fick Daniel Stensson ett fint skottläge i höjd med straffområdeslinjen men bollen seglade över Jacob Widell Zetterströms ribba.

I Dif-elvan var Gustav Wikhem tillbaka efter tre matchers skadefrånvaro. Det skulle dock visa sig vara ett drag som inte höll. Redan efter elva minuter satte sig norrmannen ner på mattan och sjukvårdare äntrade banan. Kort därefter klev Wikheim av och ersattes av Felix Va.

Inhoppande Va hade inte varit på banan i mer än ett par minuter innan han fick jubla. Va lämnades fri på en hörna och den 165 centimeter långe yttern nickade rakt på Sirius-målvakten David Mitov Nilsson, som inte fick grepp om bollen utan tappade in den i mål.

Kort efter målet kom nästa smäll för Sirius då lagkapten Daniel Stensson satte sig i gräset och tog sig för ljumsken. Han ersattes av Adam Vikman.

Efter målet tog Djurgården över spelet medan Sirius övergick till omställningsspel. Gästerna skulle dock få sig en kvittering innan halvtid då Jakob Voelkerling Persson hittade pannan på Joakim Persson som överlistade Widell Zetterström med en välplacerad nick.

- Vi inledde väldigt svagt med bollen och tappade den, så fort vi vann den, så det var jobbigt, men sedan åt vi oss in i det, och det var väl okej sen. Det var onödigt att släppa till en kontring, där de gjorde mål, men annars hyfsat, sa Djurgården-tränaren Kim Bergstrand till Discovery+ i halvtid.

Andra halvlek var inte mer än två minuter gammal när Sirius fullbordade sin vändning och Joakim Persson satte sitt andra mål för kvällen. Och det skulle bli värre för Djurgården. I den 52 minuten lämnades Wessam Abou Ali fri vid bortre stolpen och satte 3-1 från nära håll, framspelad av Joakim Persson.

Målet följdes av så väl busvisslingar och burop från läktaren.

Hoppet tändes för Djurgården då laget reducerade från straffpunkten efter en timmes spel. Målskytt: Marcus Danielson. Men istället för 3-3 så fullbordade Joakim Persson sitt hattrick när han fri med Widell Zetterström satte 4-2 för gästerna.

- Vi kom inte upp i nivå. Vi har haft några sådana här matcher tidigare, där vi har börjat svagt och sedan tagit igen. Men vi lyckades inte hålla tätt bakåt, det förstörde det hela, säger Djurgården-spelaren Samuel Dahl till Discovery+.

Tränaren Thomas Lagerlöf är också kritisk till Djurgårdens prestation.

- Bara att gratulera Sirius och Christer (Mattiasson, tränare) till tre välförtjänta poäng. De är bättre där ute i dag. Vårt eget anfallsspel är väldigt, väldigt svagt. Vi tappar boll alldeles för enkelt. Bara att gratulera Sirius till segern. Omställningarna avgjorde det för dem, säger tränaren under presskonferensen.

Joakim Persson är i sin tur gladare efteråt.

- Det brukar bli så när man inte gör mål på ett tag. Då gör man hattrick igen. Det är kul, säger han till Discovery+ och fortsätter:

- Vi gjorde en bra match, speciellt i början av första halvlek och i andra halvlek gjorde vi en jättebra match. Jag är väldigt nöjd och stolt.

Sirius-tränaren Christer Mattiasson:

- En bra prestation av oss. Vi går in i matchen med ett större mod än mot Hammarby för fem dagar sedan. Vi har mycket boll. Det kommer ett snöpligt hörnmål när planens minsta spelare får nicka in bollen. Därefter tar Djurgården över totalt och vi får inte bett i dem. Sedan går vi in i halvtid och justerar lite saker. I andra halvlek får vi utdelning direkt med bra omställningar. Det kändes inte jätteoroligt. Sedan dyker det upp en straff och det blir lite mer panik av det, säger han under presskonferensen efter matchen.

Förlusten innebär att Djurgården har fyra poäng upp till Häcken på tredjeplatsen och att laget därmed inte kan nå den eftertraktade Europaplatsen när det nu återstår en omgång av allsvenskan. Ner till Värnamo på femteplatsen är det i sin tur fem poäng och det är därmed klart att Djurgården slutar fyra i allsvenskan 2023.

Djurgården kan dock fortsatt nå spel i Europa genom svenska cupen nästa år.

- Man ska inte nedvärdera en fjärdeplats, vi är bäst i stan. Det är ingen katastrof men det är samtidigt något vi inte är nöjda med. Det har varit lite motlut hela säsongen. Det är klart att vi inte är nöjda med en fjärdeplats, men en fjärdeplats på ett skitår, det kan visa sig betyda något i vår, säger Lagerlöf.



Startelvor:

Djurgårdens IF: Widell Zetterström - Johansson, Une Larsson, Danielson, Dahl - Bergvall, Sabovic, Eriksson - Fallenius, Gurbanli, Wikheim.

IK Sirius: Mitov Nilsson - Voelkerling Persson, Castegren, Carlsson, Widgren - Stensson, De Kamps - Heier, Matthews, Persson - Abou Ali.