TV: Edwards gjorde sista matchen i ÖFK: ”Klubben kommer alltid ligga nära hjärtat”

Curtis Edwards fick hoppa in i sin sista match för Östersund.

Något som han menar var emotionellt.

- Jag vill tacka fansen och klubben för den här möjligheten, det har varit otroligt. Klubben kommer alltid att ligga nära hjärtat, säger engelsmannen till C More.