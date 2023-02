TV: Elfsborg föll ihop mot FCK - Roony Bardghji bakom danskarnas seger

Elfsborg var nära att åka på en tung start i matchen mot FC Köpenhamn i Algarve. Redan efter åtta minuter var det nära mål. Viktor Claesson frispelade Diogo Goncalves som klippte till, men Hakon Valdimarsson kom ut fint och gjorde en bra räddning.

Efter 15 minuter stod Gustav Henriksson för ett svagt uppspel. FCK bröt och Mohamed Daramy fick ett farligt läge och drog iväg ett skott, men utan framgång.



Elfsborg spelade upp sig och fick en del tryck på FCK.



Efter 17 minuter satte Jeppe Okkels in ett bra inspel från vänster och var nära att sätta Per Frick i ett farligt läge, men bollen nådde inte fram.



Men Frick skulle få tag på bollen inne i straffområdet. Efter 32 minuter fick han ett jätteläge vid straffpunkten och klippte till, men avslutet var svagt och Kamil Grabara räddade enkelt.Två minuter senare testade Okkels från vänster. Han klev in i banan och drog till, men tätt utanför bortre stolpen.Men FC Köpenhamn växte in i det och tog över. Efter 43 minuter kom 1-0. Alexander Bernhardsson hade dragit ner Daramy så att motståndaren fick frispark. Christian Sörensen lyfte in bollen i straffområdet och Andreas Cornelius nådde högst och nickade in matchens första mål.Två minuter senare var det nära 2-0. Daramy slog ett fint inlägg från vänster, över Elfsborg till bortre stolpen där Hakom Haraldsson var nära att få träff, men hann inte upp den.

Elfsborg fick andra halvleks första målchans. Efter 51 minuter slog Johan Larsson en fin frispark från vänster över hela FCK och vid bortre stolpen dök Sebastian Holmén upp och tryckte till, men bollen smet utanför stolpen.

Men en minut senare kom 1-1. Alexander Bernhardsson visade spets och ryckte sig fri ut till höger i FCK:s straffområde och spelade snyggt in till Okkels som fick helt öppet och satte bollen i mål.



Men det oavgjorda resultatet varade inte länge. Efter 60 minuter blev en tilltrasslad situationen. Bollen åkte upp i luften och Holmén och Rönning kom inte överens om vem som skulle ta bollen, då nickade Holmén ut den rakt mot straffpunkten där Goncalves fick öppet läge och tryckte in 2-1.



I den 64:e minuten gjorde Elfsborg sex byten. In kom Simon Strand, Gustaf Lagerbielke, André Boman, Jack Cooper Love, Kevin Holmén, Buhari Ibrahim och Timothy Ouma.



Det blev lite för många byten på en och samma gång för att klara av FCK.



I den 72:a minuten hade Kevin Holmén det jobbigt. Först slog han slarvigt bort en boll rakt till Roony Bardghji. Roony kontrade och Holmén jagade och kapade honom. Straff.



Goncalves gjorde inget misstag utan satte 3-1.Sju minuter senare var det dags för 4-1. Haraldsson fick ett bra inspel från höger och satte bollen säkert i mål.

Elfsborgs lag: Valdimarsson - Larsson, Holmén, Henriksson, Hult - Söderberg, Boateng, Baidoo - Okkels - Frick (Gudjohnsen 46), Bernhardsson



I den 73:e minuten kom Zeneli och Rapp in