FEM SPANINGAR: "Trots 1-4 - Elfsborg gjorde det bra."

Trots 1-4 - Elfsborg gjorde det bra.

Elfsborg gjorde en bra match i 64 minuter och stod då upp mot FC Köpenhamn. Men när man gjorde sex byten, och tog ut många viktiga spelare, så var det lite för många på en och samma gång för att klara av en stark motståndare. Då stod det 1-1. Det ska vara skillnad på bredden mellan Elfsborg och FCK - och det var det. Om man ska nämna några som stack ut så var det kantspelarna. Vänsterbacken Niklas Hult var snabb, fyllde på i offensiven och även bra i defensiven, som när han var snabb och stark och stoppade Mohamed Daramy från ett farligt läge. Jeppe Okkels gjorde också en bra match och var väldigt involverad, hade några inspel och gjorde också lagets mål. Johan Larsson var stabil och ledde laget från sin högerback. Framför honom var Alexander Bernhardsson bra i andra halvlek. Han var inte involverad i första, men när han blev det i andra så visade han kvalitet, som vid förarbetet till 1-1 när han ryckte ifrån motståndarna och frispelade Okkels.

Fysiska mittbackar

Fråga Mohamed Daramy om Elfsborgs mittbackar är tuffa att möta. För att vara en träningsmatch så var det fysiskt. Sebastian Holmén och Gustav Henriksson gick flera gånger väl tufft in i dueller. Till exempel efter 38 minuter när först Henriksson satsade, men missade både boll och spelare, och så kom Holmén och klippte FCK:s nyförvärv från Ajax, Mohamed Daramy, så att FCK-folk på läktare och bänk blev helt tokiga.



Så var FCK-svenskarna

Viktor Claesson startade som offensiv central mittfältare och var lagkapten. Han gjorde en helt okej insats. Efter bara åtta minuter frispelade han Diogo Goncalves som var nära att sätta 1-0. På minuskontot två slarviga passningar på egen planhalva som höll på att ställa till det. Claesson gick av efter 60 minuter.

Roony Bardghji och Jordan Larsson kom in efter 60 minuter. Roony till höger på mittfältet och Jordan som falsk nia. Roony hann bara vara på plan i tolv minuter innan han bröt ett anfall och fixade straffen som FCK gjorde 2-1 på.



Larsson var ganska osynlig, fick inte heller så mycket att jobba på.I fredags hade FC Köpenhamn mediadag och då var Roony Bardghji hett villebråd. Då sa han att han ska bli bäst i världen och att han borde vara med i landslaget. Men efter segern mot Elfsborg ville han inte prata med media. Fotbollskanalen frågade honom när han kom ut från omklädningsrummet, men då skrattade han och sa att han inte ville ge mer och att han har pratat tillräckligt: ”Vad ska jag säga, jag spelade ju bara i 20 minuter?” När Fotbollskanalen sa att han fixade en straff och hur han ser på sin insats så svarade: ”Skriv att det var skönt att fixa straffen”. Sedan skattade han och gick.Under säsongen har det varit konkurrens mellan Kamil Grabara och Mathew Ryan. När Grabara fick stå så menade Ryan att det bara var på grund av politik. Så när Ryan sedan stod för en tavla när Australien föll i VM-åttondelsfinalen mot Argentina så gick Grabara ut på Twitter och skrev att tabben måste ha berott på politik.På lördagen vaktade Grabara målet mot Elfsborg, och då fick Viktor Claesson veta att han levde. Claesson var lagkapten i FCK och mitt i första halvlek fick Grabara ett utbrott på Claesson och skrek: "Don’t tell me what to do or not to do!"