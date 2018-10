TV: Elfsborg ökar avståndet till botten med säker seger mot Sundsvall

Elfsborg kunde haft ledningen redan i halvtid. Först blev Simon Lundevall avvinkad för offside och sedan missade Rami Kaib ett jätteläge när han var först på en retur.

- Jag ska göra mål absolut, men det är inte varje gång jag kommer till de lägena, säger Rami Kaib till C More i halvtid.

Även Sundsvall hade en chans, men Sthur Ellegaard räddade Linus Hallenius halvvolley från nära håll.

Efter halvtid gjorde Viktor Prodell sitt fjärde mål för året, när han fick starta för fjärde gången. Simon Lundevall spelade ut bollen på Daniel Gustafsson vars passning spelade bort alla försvarare och gav Prodell möjligheten att enkelt stöta in bollen i öppet mål.

Efter ledningsmålet hade Sundsvall en chans att kvittera, men Eric Björkanders skott ifrån mitten av straffområdet lyckades inte överlista Sthur Ellegaard som var vaken vid sin högra stolpe.

Istället gjorde Stefan Ishizaki matchens andra mål när han i en kontring gjorde en piruett för att kunna klacka in bollen i det öppna målet.

- Jag tänkte bara att jag ska löpa mig in bakom backlinjen och ingen följer mig. Keepern kommer ut bra och täcker första så att jag kanske skulle kunna chippa den över honom men jag känner att dra med den med klacken mot bortre så är det mål, säger Ishizaki till C More efter matchen.

Efter 2-0 var Sundsvall inte nära en reducering, snarare hade Elfsborg den bästa chansen men Eskelinen räddade Simon Lundevalls skott när mittfältaren fick en fin genomnskärare av inhoppande David Boysen.

- Vi kommer inte upp i nivå riktigt. Det var ganska jämt i början men sen är det väl Elfsborgs match, säger Linus Hallenius efter matchen till C More.

Segern ger Elfsborg lite andrum i tabellen, då de nu har nio poäng ner till både kvalplats och nedflyttningsplats med fyra omgångar kvar.

- Vi kommer fortsätta kämpa och vi vill avsluta den här säsongen så snyggt vi kan försöka ta så många treor vi kan och utveckla vårt spel mer, säger Stefan Ishizaki.

Startelvor:

Elfsborg: Ellegaard - Manns, Dresevic, Nilsson, Kaib - Gustafsson, Holmén, Ishizaki, Gojani, Lundevall - Prodell

Sundsvall: Eskelinen - Gracia, Björkander, Moreno - Tamimi, Batanero, Ciercoles, Myrestam - Sema, Hallenius, Berg