TV: Ishizaki om den dåliga trenden: "De har försökt få det till att vi är dåligt tränade"

Elfsborg vann mot Sundsvall med 2-0 där bägge målen kom i andra halvlek. Det var ett trendbrott för Elfsborg som har haft det svårare i den andra halvleken under den senaste tiden.

Stefan Ishizaki, som gjorde det andra målet med en snygg klack, menar att Elfsborg måste hålla sig till taktiken i hela matchen för att vara bättre i andra halvlek.

- Det är många i media som har försökt få det till att vi är dåligt tränade och så vidare för att vi spelar lite sämre andra halvlekar. Men det har inget med det att göra, det är taktik och att vi klarar att utföra den i 90 minuter och inte bli fega och falla hem. Och idag sa vi att vad som än händer, ligger vi under eller om vi leder, så ska vi stå högt med laget och försöka spela så mycket fotboll på deras planhalva som möjligt, säger Ishizaki efter matchen till C More.

Elfsborg har haft en tyngre säsong och ligger efter segern mot Sundsvall på elfte plats i tabellen, med 29 poäng på 26 matcher. Vinsten gav laget mer andrum mot botten och nu är avståndet nio poäng till både kvalplats och nedflyttningsplats.

- Vi kan inte vinna SM-guld, så det är klart att man är lite besviken med säsongen. Men nu ligger vi där vi ligger och vi ska försöka kriga oss kvar och försöka bygga på det här som vi har börjat och försöka ta flera kliv nu de sista veckorna så vi kommer in med en bra känsla till nästa säsong, säger Ishizaki.

Elfsborg har också haft ett dåligt målfacit och bara gjort 26 mål på 26 matcher under säsongen. Framförallt har man haft svårt med målskyttet på Borås Arena, där man bara hade gjort åtta mål på tolv matcher innan matchen mot Sundsvall.

- Det tycker jag vi gjorde mycket bättre idag. Vi har varit ganska solida defensivt men tyvärr då har offensiven blivit lite lidande då. I dag tycker jag vi spelar bra fotboll samtidigt som vi sätter det defensiva också, säger Ishizaki.