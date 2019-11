TV: Elm om skadan: "Vi försökte med bedövning men det hjälpte inte"

Kalmar FF drabbades av ett tungt bakslag strax innan avspark mot IK Brage. Lagkaptenen Viktor Elm kom inte till spel – på grund av en knäskada. - Vi försökte lägga bedövning men det hjälpte inte, säger han till C More.

Kalmar FF är just nu på väg att säkra nytt allsvenskt kontrakt hemma på Guldfågeln Arena i mötet med IK Brage. Men strax innan avspark meddelade KFF att Viktor Elm inte kom till spel på grund av en skada. Ett ordentligt bakslag för smålänningarna.

- Jag har haft problem med knäet ganska länge, vi chansade lite till matchen sist men det har blivit dåligt. Vi testade in till det sista men det gick inte, säger Elm till C More och fortsätter.

- Jag har broskskador i knäet vilket gör att lårmuskeln inte riktigt fungerar som den ska. Vi försökte lägga bedövning men det hjälpte inte.

Kalmar FF och IK Brage pågår just nu och ställningen är 2-0, vilket innebär att KFF just nu har säkrat allsvenskt spel även nästa säsong.

Se hela intervjun med Viktor Elm i spelaren ovan.