TV: Falkenberg vann ångestmötet - upp ovanför strecket

Falkenberg vann ångestmatchen mot Sundsvall med 2-0. Detta innebär att laget tar steget upp ovanför kvalstrecket. - Det är mycket lättnad, säger FFF:s Tobias Karlsson till C More.

Det var två lag i stort poängbehov som möttes under lördagen på Falcon Alkoholfri Arena. Hemmalaget Falkenberg låg inför mötet med Sundsvall sist i allsvenskan, medan bortalaget inte vunnit i allsvenskan sedan slutet av april.

Matchen inledde något trevande utan att någon av lagen skapade några direkt heta chanser. Därför kom Falkenbergs 1-0-mål något oväntat. Sundsvall misslyckades med ett uppspel och bollen hamnade framför fötterna på Robin Östlind, som från distans placerade in 1-0 för Falkenberg med vänsterfoten.

Målet kom efter 28 minuters spel och några minuter senare skulle FFF utöka sin ledning. Efter en frispark kom Sundsvalls Pol Roige in sent i en duell mot Östlind och domaren valde då att peka på straffpunkten. Fram stegade John Chibuike och var distinkt när han placerade in bollen i nät fram till 2-0 för FFF.

I andra halvlek försökte Sundsvall trycka fram positionerna för att få till en kvittering och laget skapade en del. Bland annat fick Pa Konate ett jätteläge att reducera i mitten av halvleken, men ytterbackens avslut gick några meter över när han hade öppet mål.

Närmare än så kom inte Sundsvall utan Falkenberg kunde vinna matchen med 2-0. En viktig seger för FFF som därmed tar steget upp över kvalstrecket i en haltande tabell.

Falkenbergs Tobias Karlsson till C More:

- Det är mycket lättnad. Väldigt mycket. Jag har svårt att beskriva det.

- Vi får första målet och sedan får vi andra rätt snabbt så det känns tryggt hela matchen.

Startelvor:

Falkenberg: Nilsson - Özen, Johansson, Karlsson, Ericsson - Söderström, Carlsson, Björkengren, Östlind - Chibuike, Peter

Sundsvall: Saxton - Gracia, Björkander, Blomqvist - Tamimi, Batanero, Ciercoles, Konate - Roige, Mas, Wilson