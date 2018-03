TV: Goitom: "Har inte varit med om den här bredden på truppen under mina år i AIK"

Med miljonerna från Alexander Isaks försäljning in på kontot har AIK haft ekonomiska muskler att förstärka truppen inför årets säsong. Och det har man också gjort. Namn som Tarik Elyounoussi, Enoch Kofi Adu, Stefan Silva, Nabil Bahoui och Alexander Milosevic har alla anslutit – och Gnaget räknas till en av de stora guldkandidaterna.

Henok Goitom menar att AIK har en bredare trupp än på mycket länge.

- Jag har nog inte varit med om den bredden som vi har under alla mina år i AIK. Det är spelare som kan sitta på bänken i 90 minuter för att sedan kunna starta i derbyt matchen efter, säger han till Fotbollskanalen i samband med allsvenskans upptaktsträff.

Goitom har flera tidigare säsonger i bagaget med AIK och han menar att nyckeln för laget blir att prestera under vårsäsongen.

- Jag skulle vilja säga att om man ska utmana hela vägen in till SM-guldet så vet vi om att vi måste ha en bättre vår än vad vi haft tidigare. Det är också idén med att man tar in spelare så tidigt som möjligt under året. Nu hade vi otur med att det är två spelare på samma position som blir borta hela året varav en (Nils-Eric Johanson) är borta för alltid inom fotbollen. Sånt kan vi inte förbereda oss mot. Men våren måste vara så bra som möjligt.

