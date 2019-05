TV: Granqvist skadad igen - kan missa EM-kvalet: "Jag är frustrerad"

HELSINGBORG/STOCKHOLM. Andreas Granqvist klev av skadad igen. Nu kan han missa landslagets kommande EM-kval. - Landslaget är så klart i fara, säger han till C More.

Inför mötet med AIK hade Andreas Granqvist missat tre raka allsvenska matcher på grund av skadeproblem med ljumskarna. Efter en tids rehabilitering var landslagsmannen dock tillbaka till mötet med AIK under onsdagen.

Det höll dock inte hela matchen.

Efter drygt en timmes spel tvingades Granqvist nämligen lämna planen. Den här gången på grund av en skada i magmuskeln.

- Ljumsken känns bra. Jag fick en vridning i magen i första halvleken. Elyounoussi drar mig i armen så jag får en sträckning i magmuskeln men det kändes inte bra i andra halvleken när vi kom igång, säger han till C More.

Hur lång tid kan det ta att bli bra från?

- Jättesvårt att säga. Vi tyckte att det kändes bra i dag och jag hade inga bekymmer på träningen i går eller under inledningen av matchen idag. Men nu får vi ta en riktig funderare för jag kan inte gå in och spela om det inte känns hundra procent. Det kan ta lång tid. Landslaget är så klart i fara, och de här resterande matcherna.

Sverige ställs mot Malta den 7 juni, följt av Spanien fyra dagar senare. Matcher som Granqvist alltså riskerar att missa.

- Ja det får man säga med tanke på att jag byter efter 60 minuter. Jag är ganska frustrerad nu och tycker det är jobbigt och känner smärta. Vi får se.

Hänger skadorna ihop, magen och ljumsken?

- Ja det är så vi har fått det bekräftat. Senan som fäster mot ljumsken går upp mot magtrakten också. Vi gjorde ett test där inne och ljumsken kändes bra, den är stark och där har jag ingen direkt smärta men det är klart att den kan ha påverkat nedre delen av magmusklerna.



I den mixade zonen efter matchen fyllde Granqvist i med att han åkte på en känning i magtrakten redan mot Gif Sundsvall tidigare i vår. Även då efter att ha blivit dragen i armen.



- Det kan bli långdraget detta, men vi får se. Vi får ta det dag till dag, men det kan bli så att jag får hålla rätt så länge nu och sikta på att komma tillbaka efter uppehållet.



- Just nu känns (landslaget) långt borta med tanke på hur det känns i dag. Vi vet att det kan gå snabbt med magen, det kan släppa efter några dagar och sedan kan man jobba upp det igen, men just nu känns det långt borta.



- Nu gav jag det chansen. Vad hade jag varit borta, två, två och en halv vecka? Och tyckte ändå det var så pass läkt att jag skulle köra. Nu höll det inte, så nu är det kanske de här veckorna vi snackar om, de fyra till sex veckorna. Det går inte att jag kommer tillbaka om tre veckor och känner som jag känner i dag. Och så blir jag skadad igen och så blir det åtta veckor eller tio veckor. Nästa gång jag går in och spelar ska det vara hundra procent.



Matchen mot AFC Eskilstuna i helgen är definitivt inte aktuell just nu.



- När man tittar i efterhand kanske jag skulle ha hållit i en eller två matcher till, men jag ville också vara med att försöka hjälpa laget till bra resultat.



- Det är väldigt, väldigt frustrerande för egen del att inte kunna vara med och hjälpa (Helsingborg) som man vill.