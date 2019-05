TV: Gustafsson efter tunga förlusten: "Vår kanske bästa match för säsongen"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Blytung förlust mot Blåvitt. Men Jens Gustafsson var inte missnöjd med lagets prestation. - Vi gör kanske vår bästa match för säsongen, säger Peking-managern till C More.

IFK Norrköping inkasserade på måndagen sin andra förlust för säsongen då man föll på hemmaplan mot IFK Göteborg, med 2-1. Giorgij Charaisjvili satte gästernas segermål med bara minuter kvar på klockan – trots att det var Peking som pressade på hårdast för ett ledningsmål och hade det mesta av spelet i den andra halvleken.

Jens Gustafsson, manager i Norrköping, var av förklarliga skäl efteråt besviken över att ha kammat noll – men samtidigt menade han att Pekings insats borde resulterat i mer.

- Det är klart att det inte är skoj. Jag tycker att vi presterar ganska bra över 90 minuter. Första kvarten är vi inte riktigt med men sedan växer vi in i det. Vi gör kanske vår bästa match för säsongen så på det sättet är det tungt att vi inte får med oss mer, säger han till C More.

På frågan om vad som brast i anfallsspelet säger Gustafsson:

- I dag brast det inte så mycket mer än att Göteborg hade en väldigt bra målvakt. Jag tycker att vi skapar tillräckligt för att göra 2-1 och då tror jag matchen väger över till vår fördel. Jag tycker att vi skapar tillräckligt med målchanser för att vinna matchen, det måste jag säga.

- Det är tufft att förlora matchen även om jag måste berömma Göteborgs kontringsspel som är bra hela matchen. Men jag tycker att vi har ett så pass starkt övertag och så pass många målchanser att vi skulle haft lite mer i dag.

Har guldtåget gått nu?

- Guldtåget… det har vi aldrig resonerat om. Men jag tror att tåget gått för de flesta eftersom Malmö leder och då blir det svårt för vilket lag som helst att hänga på. Men det är inte därför vi håller på utan vi jobbar som bara den för att mäta oss på vårt vis. Förra året gjorde vi det ganska bra och vi ska jobba så att vi är med hela vägen det här året med. Men som sagt: tung start.

Varför håller ni på om inte för att vinna guld?

- Det var inte så jag menade, men vi måste mäta oss med de sakerna som vi kan mäta oss med och där står Malmö ganska starka. Ibland kan vi vara med och mäta oss också.