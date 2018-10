TV: Haglund frälste Sirius – tog blytung trepoängare i bottenstriden

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Trelleborg och Sirius såg ut att dela på poängen.

Men med tio minuter kvar klev Philip Haglund fram och sköt tre poäng till Uppsalalaget.

- Jag fick en bra passning från Jesper (Arvidsson) och kunde bara vända upp och lägga in den, säger matchvinnaren till C More.