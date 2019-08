TV: Haglunds besvikelse: "Platt fall - riktigt dålig halvlek"

Foto: C More.

Sirius låg under med 3-0 i halvtid mot Örebro. Då var Philip Haglund starkt kritisk till lagets insats. - Det är platt fall, säger Sirius-spelaren till C More.

Sirius hade inför lördagens hemmamöte med Örebro SK fyra raka förluster i allsvenskan. Uppsalagänget vann dessutom senast en allsvensk match i slutet av juni i år. Den här eftermiddagen gick det inte heller mycket bättre, då Sirius var i 3-0-underläge i halvtid mot ÖSK hemma på Studenternas.

Sirius-spelaren Philip Haglund var därmed rejält besviken i halvtid.

- Det är platt fall. Det är en riktigt dålig halvlek och vi ligger under med 3-0. Det är emellanåt ganska dåligt försvarsspel. Det är en del situationer, där vi inte är tillräckligt bra i egen box. Han (Martin Broberg) får gå upp helt fri och nicka in 3-0. Det känns som att vi inte är så tajta på dem och det är generellt för dåligt över alla spelare. Det är långt ifrån den nivån vi bör ligga på, sa Haglund till C More i halvtid och fortsatte:

- Det är för dålig karisma och karaktär om man bara lägger sig platt. Vi ska gå ut i andra och visa att vi har lite att kriga för.

Sirius var trots det i andra halvlek nära att få med sig en poäng, men föll i slutändan med 4-3 på Studenternas. Därmed är laget fortsatt på 13:e-plats i allsvenskan.