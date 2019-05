TV: Helsingborgs negativa trend fortsätter - kryssade i bottenmötet med AFC

Sju matcher utan vinst. Helsingborg lyckades inte heller ta tre poäng mot AFC Eskilstuna. Detta efter att den förre HIF-spelaren Gustav Jarl kvitterat sent. - Jag hade det på känn att det skulle dyka upp ett läge, säger Jarl till C More.

Helsingborg har haft en jobbig period det senaste. Efter att man vann mot Hammarby i den tredje omgången så hade man inför bottenmötet med AFC radat upp sex matcher utan seger. Nu har ytterligare en match lagts till i den dystra sviten.

Inledningsvis var det jämnt och både AFC och Helsingborg hade sin beskärda del av bollinnehavet. Båda lagen hade några halvchanser, men ingenting som resulterade i riktigt bra lägen.

AFC tog över lite mer efter en dryg kvart och då skapade man matchens dittills bästa läge. Bollen spelades in från höger och i straffområdet befann sig anfallaren Samuel Nnamani. Nnamani försökte nicka bollen, men träffade helt fel och försöket gick högt över. Ställningen var 0-0 i paus.

I början av matchens andra akt hade AFC:s Kadir Hodzic en giftig frispark, men mittfältaren försök gick precis utanför stolpen. Istället skulle HIF ta ledningen på frispark.

Laget tilldömdes frispark precis utanför straffområdet i den 53:e minuten. Den tryckte skyttekungen Andri Bjarnason dit i målvaktens hörn och 1-0 var ett faktum.

Målet såg ut at att räcka till seger, men med bara fem minuter kvar av matchen tappade HIF sin ledning. Adnan Kojic skickade in bollen från vänster in i straffområdet och där nickade den förre Helsingborg-spealaren Gustav Jarl in slutresultatet 1-1.

Efter matchen berättade Jarl om hur det var att spela mot sin gamla klubb.

- Det var speciellt. Förutom att det var en viktig match i botten så har jag spelat där i åtta år och jag kommer därifrån. Jag hade det på känn att det skulle dyka upp ett läge och att det var meningen att jag skulle göra ett mål, så det var viktigt att man bet ihop, säger han till C More efter matchen.

Därmed blev det oavgjort i bottenmötet och efter tio omgångar har Helsingborg spelat ihop nio poäng medan AFC spelat ihop sex.

Lagens startelvor:

AFC Eskilstuna: Levtjenko - Michel, Björkman, Leon - Kojic, Rashkaj, Loeper, Hodzic -Jarl, Nnamani, Ali

Helsingborgs IF: Joelsson - Holgersson, Liverstam, Weberg, Eriksson - Moro, Persson, Jönsson, Landgren, Svensson - Bjarnason