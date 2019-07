TV: Historiske 16-åringen överlycklig: "Blir så glad bara av att kolla på det där"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Foto: Bildbyrån/C More

16-årige Ian Pettersson kastades in i hetluften mot Sirius - vid ställningen 0-0. Därefter bjöd debutanten på svettiga räddningar och blev hjälte när HIF till slut vann med 1-0. - Det är en otrolig känsla. Det går inte att beskriva, säger Pettersson till C More.

När Helsingborgs målvakt Kalle Joelsson skadade sig i den första halvleken hemma mot Sirius under måndagen fick 16-årige Ian Pettersson hoppa in - och blev då HIF:s yngste allsvenske spelare genom tiderna.

- Roligt att vara med om det, säger Pettersson till C More efter matchen.

I intervjun är keepern tydligt rörd.

- Det går inte att beskriva. Först och främst tycker jag synd om Kalle, han har gjort en jättebra säsong och jag hoppas att han inte blir borta länge. Sen när jag fick komma in så kändes det otroligt skönt, jag fick stöd av medspelare, tränare och överallt.

C More: När du förstod att du skulle få hoppa in, vad snurrade i skallen då?

- Ouff, det var mycket adrenalin som pumpade runt i kroppen. Det handlade bara om att spela mitt spel. Det gick bra, jag höll nollan och det kändes stabilt.

Pettersson fick se sitt lag ta ledningen i början av den andra halvleken och stod sedan för flera svettiga räddningar, bland annat en uppe vid ena krysset. När han får se en repris på den sekvensen utbrister han:

- Jag blir bara så glad av att kolla på det. Det är en otrolig känsla just nu. Jag vet inte vad jag ska säga just nu.

- Det var lite nervöst när jag sprang vid sidan om och förstod att jag skulle in, men när jag kom in på planen kändes det lugnt.

C More: Kände du av publikens värme?

- Ja, det är otroligt när man kommer in på ett Olympia. En jävla fin gräsmatta och vi har supportrar som stöttar oss i vått och torrt. Det är en otrolig känsla.

- Det är väldigt stort. Jag kom till HIF som 12-åring och nu får jag vara uppe i A-laget. Det är en dröm som går i uppfyllelse. HIF har alltid funnits i mitt hjärta och att få komma in på den här arenan är så härligt, alltså.

HIF vann matchen med 1-0, och det var inte bara Pettersson som fick göra debut. Även 19-årige Filip Sjöberg och 17-årige Armin Gigovic fick hoppa in. Nygamle tränaren Henrik Larsson är väldigt nöjd över trions insats mot Sirius.

- Jag ser de här killarna i veckorna på träningarna och jag har sett vilken inställning, arbetsvilja och attityd de har. Då är det inte svårt att välja de spelarna. Det är inte så att vi har hur mycket som helst på bänken, men de har gjort sig förtjänta av att spela de här minuterna. De gjorde oss inte besvikna, tvärtom. Wow, säger jag bara, kommenterar Larsson.