TV: IFK Norrköping gick miste om chansen att knappa in på AIK

IFK Norrköping spelade 1-1 senast mot Sirius samtidigt som AIK vann mot Dalkurd. Därmed tappade Peking två poäng mot AIK i guldstriden.

Mot Djurgården tappade östgötarna poäng återigen, även om det alltjämt skiljer åtta poäng mellan Peking och AIK. Men det såg länge ut som IFK Norrköping skulle ta tre pinnar.

Peking tog ledningen redan efter 10 minuter. Simon Skrabb slog in bollen i straffområdet och där skulle Marcus Danielson rensa undan. Men Djurgårdsbacken och målvakten Andreas Isakssons kommunikation brast och bollen gick på Danielsons fot och in i mål.

Ställningen höll sig sedan länge. Men Djurgården spelade upp sig och i den andra halvleken kvitterade Stockholmslaget. Nicklas Bärkroth kom runt på högerkanten och spelade in i straffområdet till Aliou Badji. Anfallaren avslutade distinkt på ett tillslag och därmed var 1-1 på Östgötaporten.

Därefter hade IFK Norrköping ett gyllene läge till att knipa tre poäng, men Badjis mål blev matchens sista och tillställning slutade 1-1.

Efter matchen var Pekings David Moberg Karlsson missnöjd med hur laget presterade i andra halvlek.

-Jag fattar inte varför vi inte bara spelar som i första halvlek. Vi går in och pratar om att de förmodligen kommer att komma ut som ett annat lag. Men vi pratar inte om att vi ska spela som i första halvlek – det blir som det blir där ute, säger David Moberg Karlsson till C More efter matchen.

Trots att IFK Norrköping kryssade så tappade inte mark i guldstriden, dock klev man inte närmare AIK. AIK spelade oavgjort mot ÖSK efter stor dramatik i slutminuterna.

Lagens startelvor:

IFK Norrköping: Petterson - Castegren, Johansson, Larsen – Krogh Gerson, Fransson, Thern, Thorarinsson - Moberg Karlsson, Holmberg, Skrabb

Djurgården: Isaksson - Gunnarsson, Danielson, Larsson, Augustinsson - Karlström, Ulvestad, Mrabti - Bärkroth, Badji, Ring