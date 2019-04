TV: Kalmar FF tog första segern - efter supportrarnas protest mot polisens förbud

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Kalmar FF har fått vänta på första segern. Mot Sundsvall lyckades KFF ta tre poäng - inför tysta läktare de första tio minuterna. - Det var riktigt gôtt att ta första trean, säger Viktor Elm till C More.

Kalmar FF inledde med förlust mot IK Sirius och det följdes av kryss mot Hammarby och IFK Norrköping. Föreningen har fått vänta på första segern, men nu har man brutit nollan i den kolumnen.

Inför tysta läktare de första tio minuterna på NP3 Arena inledde bortalaget bäst och tog tag i taktpinnen per omgående. Man fick också utdelning.

Romario testade avslut en bit utanför straffområdet. Det tog på en Sundsvall-spelare, vilket ställde målvakten William Eskelinen som var på väg åt andra hållet. 1-0 till KFF var ett faktum.

Kort därefter hade KFF:s Papa Diouf en nick i ribban, men den gången utökade inte klubben. 2-0 kom dock efter dryga 25 minuter spelade. På en hörna kunde Mahmoud Eid trycka dit tvåmålsledningen.

Tio minuter före paus reducerade hemmalaget. David Batanero slog en kanonpassning till Peter Wilsons gjorde inger misstag, utan placerade in 2-1.

- Jag tycker att vi följer matchplanen bra och jag tycker att vi spelar riktigt bra. Vi kommer till lägen och jag tycker att vi förtjänar ett mål till. Vi släpper in ett billigt mål. Men i stort sett är det en okej halvlek, sa KFF:s Mahmoud Eid till C More i halvtid.

I den andra halvleken hade Sundsvall några halvchanser. Linus Hallenius rundade bland annat KFF-målvakten Lucas Hägg Johansson, men anfallaren kunde inte avsluta eftersom vinkeln var för snäv. Anfallet rann därefter ut i sanden.

Kalmar lyckades därefter försvara sin 2-1-ledning ända in i mål och därmed har nu laget tagit sin första trepoängare.

- Det var riktigt gôtt att ta första trean och jag tycker att vi förtjänar det både sett till spelet och antalet chanser vi skapar. Vi gör en bra match och jag tycker att vi förtjänar de tre poängen. Härligt! säger Viktor Elm till C More.

Andra tongångar var det i Sundsvall.

- Jag och alla andra är klart besvikna att förlora mot Kalmar hemma, säger tränaren Joel Cedergren till C More.

- Det är en dag där vi hade det jobbigt, tycker jag. Vi bröt inte igenom så mycket och vi skapade inte så mycket som vi vill göra. Det var en tuff dag offensivt och jag tyckte vi hade en utmaning defensivt också.

KFF har nu spelat ihop fem poäng efter fyra omgångar och Sundsvall står alltjämt på fyra poäng på lika många omgångar spelade som Kalmar.

Se Eids 2-0-mål i spelaren.

Startelvor:

Gif Sundsvall: Eskelinen - Gracia, Blomqvist, Konate - Tamimi, Batanero, Eriksson, Berg - Sema, Hallenius, Wilson

Kalmar FF: Hägg Johansson - Aliti, V. Elm, Johansson - Magnusson, Romario, R. Elm, Eid, Akas - Fröling, Diouf.