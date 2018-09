TV: Kalmar och Dalkurd delade på poängen – KFF tog sin 1100:e poäng i allsvenskans historia

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Kalmar FF hade sin sämsta publiksiffra sedan 2015 på Guldfågeln Arena, under 4000 åskådare. Men matchunderhållningen mot Dalkurd (0-0) förtjänade kanske inte heller mer.

- Det är en besvikelse, helt klart, säger Viktor Elm till C More.