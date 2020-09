TV: MFF rycker i toppen - vann klart mot Häcken efter dubbla Kiese Thelin-mål

Malmö FF har gjort det till något av en vana att göra tidiga mål på sistone. Anfallaren Isaac Kiese Thelin vann en duell mot Joona Toivo på mittplan och hans djupledsboll frispelade Ola Toivonen, som inte gjorde något misstag när han med vänsterfoten placerade bollen förbi Pontus Dahlberg i den sjätte minuten.

Tio minuter senare utökade MFF ledningen på det mest simpla av sätt. Jonas Knudsen slängde iväg ett av sina långa inkast från vänster och Kiese Thelin skarvade skickligt in bollen trängd mellan Alexander Faltsetas och Rasmus Lindgren.

Ett par minuter efter 2-0 hade Arnór Traustason ett skruvat skott framför straffområdet som gick strax utanför. Islänningen fick ett ännu bättre läge i den 28:e minuten. Ett till långt Knudsen-inkast och ett par nickar senare fick Traustason ett läge framför mål men satte nicken i ribban. Två mintuer senare hade Anel Ahmedhodzic en nick som gick strax utanför efter en frispark av Erdal Rakip.

Det tidiga ledningsmålet formade en matchbild som inte passade Häcken alls. Gästerna hade svårt att sätta yttrarna i en-mot-en-situationer och MFF skar effektivt bort ytan där Daleho Irandust opererar. Oftast saknades kvalitet i den sista avgörande passningen.

Tre minuter efter halvtidsvilan fick just Irandust ett frisparksläge till höger och tvingade Marko Johansson att styra bollen till en hörna.

I den 51:a minuten kom sedan 3-0 efter en tilltrasslad situation på en hörna. Franz Brorsson nickade och Kiese Thelin fick två skottlägen, på det andra rullade bollen förbi Dahlberg. Kiese Thelins elfte mål innebär delad ledning i skytteligan efter att han gått fem mållösa matcher i allsvenskan.

Luften gick ur Häcken efter det målet. Problemen från första halvlek blev ännu mer uppenbara och kunde inte komma fram till målchanser. MFF kunde lungt spela hem matchen och rycka åt sig en niopoängsledning före Häcken, som har en match mindre spelad i den allsvenska tabelltoppen.

- Vi gjorde det bra, så det såg enkelt ut. Vi gjorde två mål i första halvlek, vilket gjorde att de fick uppförsbacke. Sedan gjorde vi ett till i andra och då kände vi att vi hade det där vi ville, så det var en riktigt skön vinst, säger Kiese Thelin till Dplay.

- Det är kul att göra mål som betyder något och som ger poäng till laget, fortsätter han.

Kiese Thelin menar samtidigt att guldstriden inte är över.

- Nej, den är inte inställd. Vi får se när säsongen är slut. Det är för tidigt att prata om det, så vi tar match för match. Det är ett tråkigt svar, men det är det vi måste göra.

Häcken-tränaren Andreas Alm var i sin tur besviken efteråt.

- Vi förlorade, men matchen var över på en kvart, så det går nästan inte att analysera de sista 75 minuterna. Malmö spelade ett visst typ av spel därefter, vilket gjorde att vi skapade ganska lite på dem. Vi hade ett stolpskott i slutet, och vi hade kanske behövt ett domslut vid 2-0, då han sparkade ganska högt vid Faltsetas huvud när han gjorde mål. Om vi hade fått den hade vi kanske kunnat vara kvar lite längre, säger Alm till Dplay och fortsätter:

- Jag tycker att vi har varit seriens bästa defensiva lag länge, länge, länge, men sedan försvann Peter (Abrahamsson) på vägen, vilkte gjorde att Pontus (Dahlberg) kom in, och då parerade vid det. Sedan försvann Leo Zuta också på vägen, och där är vi inte längre. Jag tycker inte att vi är seriens bästa defensiva lag längre. Vi släpper in mål, håller inte nollan, men har en tredjedel kvar, så vi måste bygga om igen. Vi byggde om när Leo Zuta kom in, och nu måste vi bygga om en gång till för att ta medalj i år, tror jag.

Startelvor:

Malmö FF: Johansson - Larsson, Ahmedhodzic, Brorsson, Knudsen - Traustason (utbytt 88'), Rakip ( 60'), Lewicki, Berget (60') - Toivonen (K), Kiese Thelin (60')

Byten: Nalic, Innocent, Rieks (60'), Sarr (88')

BK Häcken: Dahlberg - Ekpolo, Toivio, Lindgren (K) (utbytt 83'), Sverrisson - Friberg, Faltsestas (73')- Wålemark (73'), Irandust, Yasin (88') - Søderlund (46')

Byten: Tuominen (46'), Berggren, Lundberg (73'), Hammar (83'), Yakob (88')

Gula kort: Rakip (33'), Irandust (44'), Yasin (54') Traustason (54'), Tuominen (72'), Lindgren (78')