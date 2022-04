TV: MFF slog AIK med 3-0 - känslosam Toivonen nätade

AIK:s mardrömssvit i Malmö förlängdes under söndagen. De har inte vunnit i allsvenskan på bortaplan mot rivalen sedan 1996 och den här matchen slutade i en 3-0-seger för MFF, inför 20 122 åskådare.

I den första halvleken skapade AIK en del farligheter, men det var Malmö som gjorde målen. Redan i den tredje minuten tryckte Isaac Kiese Thelin in 1-0 i öppet mål på en retur. Efter att Jo Inge Berget klackat in bollen i straffområdet till en framstormande Anders Christiansen räddade bortalagets keeper Kristoffer Nordfeldt det första avslutet innan han fick se det andra gå i nät.

Men AIK saknade alltså inte möjligheter att göra mål. Exempelvis fick Nicolas Stefanelli till ett tungt skott efter en hörna i den tionde minuten, men efter flipperspel hamnade det i famnen på Johan Dahlin.

Samme Dahlin räddade ett avslut från Erick Otieno i den 16:e minuten och i den 43:e minuten träffade Nabil Bahoui stolpen efter pass in i straffområdet från Stefanelli.

Då såg det ut att stå 1-0 inför andra halvlek, men på grund av flera spelavbrott blev det sju minuters tilläggstid och i den 52:a minuten dundrade inhopparen Ola Toivonen in 2-0 på halvvolley med vänsterfoten, efter inlägg från Martin Olsson. Det är den tidigare landslagsspelarens första mål efter långtidsskadan som han tagit sig tillbaka från. I pausvilan var han också märkbart rörd. Enligt Discovery+, som han intervjuades av, var han nära tårarna och sa:

- Det är otroligt. Men vi har en halvlek kvar, nu ska vi inte bli emotionella.

Toivonen byttes in i den 40:e minuten, då Erdal Rakip tvingades kliva av. Anledningen? En tuff tackling från Jesper Ceesay.

I den andra halvleken försökte AIK gå för en reducering, men var aldrig särskilt nära att hota MFF. Istället kunde hemmalaget kontra in 3-0 med lite mindre än en kvart kvar att spela. Anders Christiansen hittade fram till Isaac Kiese Thelin i straffområdet, varpå forwarden sköt in sitt andra mål för dagen via ribban.

- Jätteskönt, vi gjorde en riktigt bra match. Det var en bra reaktion från förra matchen. Det är så här vi ska spela, säger Kiese Thelin till Discovery+ och fortsätter:

- Det känns som jag alltid har varit här. Jag känner grabbarna och de känner mig, så det är perfekt.

På frågan om dagens resultat var ett "statement" av Malmö är svaret:

- Vi spelar som vi vill göra och vi pushar oss själva. Vi kan spela ännu bättre, men det blev 3-0 hemma mot en stark motståndare, så vi är jättenöjda.

Resultatet innebär att Malmö kliver upp på sju poäng efter tre omgångar. AIK har spelat in tre poäng och har alltså redan sex poäng upp till rivalen Hammarby, som leder allsvenskan.

Malmös lag: Johan Dahlin - Felix Beijmo, Lasse Nielsen, Dennis Hadzikadunic, Martin Olsson - Anders Christiansen, Oscar Lewicki (Hugo Larsson, 84), Erdal Rakip - Jo Inge Berget (Adi Nalic, 84), Isaac Kiese Thelin, Veljko Birmancevic (Sebastian Nanasi 60).

AIK:s lag: Kristoffer Nordfeldt - Mikael Lustig (Josafat Mendes 64), Alexander Milosevic, Sotirios Papagiannopoulos, Axel Björnström (Zachary Elbouzedi 55) - Sebastian Larsson, Jesper Ceesay (Yasin Ayari 55) - Nicolas Stefanelli (Benjamin Mbunga Kimpioka 64), Jordan Larsson, Erick Otieno - Nabil Bahoui (Erik Ring 81).