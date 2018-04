TV: Missräkning för Dif - fina sviten sprack hemma mot nykomling

Inför söndagens allsvenska hemmapremiär mot Trelleborgs FF hade Djurgården inte släppt in ett enda mål i en tävlingsmatch i år. Laget hade hållit nollan i sex raka matcher, men den sviten sprack mot TFF. Matchen slutade 1-1, inför 17 190 åskådare på Tele2 Arena.

I den första halvleken skapade Djurgården några mindre farligheter innan Trelleborg fick ett drömläge att sätta 1-0. I den 24:e minuten hamnade bollen hos Lasse Nielsen någon meter ifrån mål efter en hörna. Dansken dunkade då bollen i ribban via Djurgårdens keeper Andreas Isaksson. Bollen touchade sedan TFF-backen Dennis Hadzikadunic och nådde fram till Sebastian Ohlsson som sköt den tillbaka mot mål. Då stod Hadzikadunic i vägen, och till sist kunde hemmalaget rensa till ny hörna.

Det var Djurgården som skulle få in drabbningens första mål. I den 29:e minuten stötte mittbacken Marcus Danielson in 1-0 i nättaket, vid bortre stolpen efter en hörna. Nyförvärvet (som fick förtroendet igen i Jonas Olssons frånvaro) satte matchens enda mål mot Östersund i premiären senast, då också från nära håll vid den bortre stolpen.

- Det var ganska likt mitt mål mot Östersund senast. Riktigt skönt, sa Danielson till C More i paus.

C More: Du har gjort två mål på två matcher nu - vad ska det bli av det här i år?

- Vi får se. 30 mål (ett per match) vore väl inte helt fel, sa Danielson och log.

Trelleborg kvittade till 1-1 i den 54:e minuten. Bortalaget slog in ett inlägg i straffområdet som rensades i gapet på Erik Andersson, varpå mittfältaren placerade in bollen i ena hörnet.

- Jag gillar att komma i den där ytan, där man kan samla upp lite bakom. Jag sökte mig dit och bollen kom perfekt. Det var bara att sätta dit den, säger Andersson till C More.

Djurgården försökte forcera in ett 2-1-mål därefter, och bytte bland annat in Jonathan Ring och Aliou Badji i den andra halvleken, men laget lyckades inte hittat nätet igen trots ett visst tryck mot Trelleborgs mål. Närmast mål var nämnde Badji, som i den 83:e minuten nickade tätt utanför ena stolpen från nära håll.

Nu står Djurgården på fyra poäng efter två spelade matcher, medan poängen var nykomlingen TFF:s första i allsvenskan 2018.

- Alltid tråkigt att inte vinna, men samtidigt får vi ta det som det är. En poäng i dag är väl bra, säger Trelleborgs målskytt Erik Andersson.

Djurgårdens tränare Özcan Melkemichel var efter slutsignalen missnöjd med tempot och energin i sitt lag mot TFF.

- Klart vi är besvikna, det måste vi vara. Vi började den första halvleken bra. Då hade vi tålamod och vi kom in bakom deras lagdelar, men sista tredjedelen saknades kvaliteten som behövdes. I slutet av första halvlek tappade vi och den andra halvleken var lite konstig. Vi fick inte till det riktigt. Vi försökte att höja oss på slutet efter deras mål, vi lyfte upp fler folk och försökte verkligen gå för segern. Vi skapade en del lägen. Några var riktigt farliga, andra var halvlägen. Men det blev 1-1 och vi är besvikna, säger Melkemichel till C More.

Djurgårdens lag: Andreas Isaksson - Felix Beijmo, Jacob Une Larsson, Marcus Danielson, Jonathan Augustinsson - Haris Radetinac (Aliou Badji 69), Fredrik Ulvestad, Jesper Karlström, Dzenis Kozica (Jonathan Ring 61) - Kerim Mrabti, Tino Kadewere

Trelleborgs lag: Marko Johansson - Lasse Nielsen, Dennis Hadzikadunic, Alexander Blomqvist, Anton Tideman - Victor Nilsson, Sebastian Ohlsson, Erik Andersson (Robin Nilsson 81), Oscar Johansson (Felix Hörberg 75) - Zoran Jovanovic, Deniz Hümmet (Ottar Magnus Karlsson 88