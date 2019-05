TV: Nalic linkade av skadad mot Falkenberg: "Man är alltid orolig"

Foto: Bildbyrån/ C More.

Adi Nalic tvingades till byte mot Falkenberg. AFC-mittfältaren vet ännu inte om det är allvarligt. - Man är alltid orolig, säger han till C More.

AFC Eskilstuna-mittfältaren Adi Nalic, som är utlånad från Malmö FF, spelade under lördagseftermiddagen från start mot Falkenbergs FF, men tvingades i den 33:e minuten till byte med anledning av skada och fick lämna planen på Tunavallen.

Nalic säger så här om anledningen till att han blev utbytt:

- Jag skulle blockera bollen och fick någon utsträckning på benet, så jag vet inte riktigt vad det är. Det känns lite runt omkring knät, säger han till C More.



C More: Hur känns det?

- Jag kunde inte sträcka ut benet, så det återstår att se.

C More: Är du orolig över att det är allvarligt?

- Man är alltid orolig, men jag hoppas att det inte ska vara något.

Nalic är den här säsongen noterad för två mål och tre assist på åtta allsvenska matcher.