TV: Ny seger för Bajen - som spräckte dyster svit

STOCKHOLM. Hammarby slog Gif Sundsvall med 3-0 under lördagen.

Nu kliver man, i en haltande tabell, upp på en tredjeplats i allsvenskan.

- Vi sätter press på toppen nu, säger Bajens Jeppe Andersen till C More.