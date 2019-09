TV: ÖFK har likviditetsproblem och går svagt sportsligt - Kindberg: "Kommer att bli ett storlag"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Östersunds FK firade under 2017 och 2018 stora framgångar i Sverige och i Europa. ÖFK vann våren 2017 svenska cupen, blev under hösten klart för Europa League-gruppspel och fick vintern 2018 spela sextondelsfinal mot Arsenal på Emirates Stadium.

Därefter blev klubbens förre ordförande Daniel Kindberg misstänkt för ekonomisk brottslighet och är numera åtalad på fyra punkter för ekobrott. Kindberg lämnade sin roll i föreningen, precis som framgångsrike huvudtränaren Graham Potter, men för tränaruppdrag i England. ÖFK tappade ytterligare ett par ledare och dessutom ett antal tongivande spelare under året som gick.

ÖFK spelade totalt in drygt 70 miljoner kronor genom insatsen i Europa League och fick dessutom, enligt Expressen, in över 40 miljoner kronor för Saman Ghoddos flytt till Amiens, samtidigt som försäljningen av Ken Sema, enligt Östersunds-Posten, gav runt 20 miljoner kronor. Trots det gick föreningen nyligen ut med att man har problem med likviditeten och sjösatte kampanjen "Jag tror på det här" för att sälja halsdukar och för att få in sju miljoner kronor som ska täcka sponsortapp 2019.

Hur har det då blivit problem med likviditeten efter succé i Europa och stora spelarförsäljningar? Daniel Kindberg anser att det har att göra med att föreningen har velat göra sig skuldfri, men även velat fortsätta satsa framåt i enlighet med medlemmarnas beslut och önskemål.

- All den satsning som gjordes för att få till ett lag som skulle vinna cupen och sedan gå ut i Europa kostade pengar. Bland annat min investering, som jag gjorde i klubben under en tid, skulle återbetalas. Spelarna fick också 25 procent av nettopengarna, vilket skulle betalas. En ny spelartrupp skulle införskaffas och en ny ledartrupp skulle införskaffas, säger Kindberg till TV4.

- Sedan är det investeringar i annan infrastruktur som klubben gjort och alla de satsningar som klubben gjort i förhållande till den ambitionen som medlemmarna har bestämt att klubben ska ha. Medlemmarna har bestämt att ÖFK ska ha, bli och vara svenska mästare och spela i Europa. I och med att det är vad vi alla har att förhålla oss till, så måste man satsa och bygga för det, fortsätter han.

Kindberg menar att ÖFK, utifrån medlemmarnas beslut, inte kan satsa på att enbart hålla sig kvar i allsvenskan. ÖFK ska ständigt gå framåt.

- Då är det ganska naturligt vad de pengarna har investerats i och gått till. Jag vet att vi ungefär hade 25 miljoner kronor i eget kapital vid årsskiftet och tio miljoner kronor i kassa och det är inget konstigt. Det låter helt logiskt. Man måste då veta och kunna fotbollsekonomi och det är det kanske inte så många som kan och särskilt, av förklarliga skäl, inte i Jämtland. Det är inte så att det har dränerats ut pengar ur Östersunds FK. Det har, vad jag vet, gått till att vara helt skuldfria vid årsskiftet, ha ett eget kapital på 25 miljoner kronor och en kassa på tio. Det var nog, vid den tidpunkten, få svenska klubbar och i Skandinavien som hade det förhållandet, säger han.

Kindberg fortsätter:

- Sedan kan man kritisera att man kanske inte skulle gjort sig skuldfria och kanske behållit skulder och haft mer likviditet. Man kanske inte skulle satsa på att bygga upp en ny trupp efter att man visste att alla skulle lämna. Det var tio stycken ungefär som lämnade. Man kanske inte skulle satsat på en ny trupp och nya ledare, men då förhåller sig inte klubben till det beslutet som medlemmarna har tagit.

- Det är det Östersunds FK måste göra och det är det man måste veta när man tittar på Östersunds FK. Det glöms bort ibland, men det är klart att pengarna har blivit bra investerade i Östersunds FK. Om du tittar på truppen i dag, den potentialen som råder i den yngsta truppen i allsvenskan, så är den enorm. Det är fantastiskt mycket bra fotbollsspelare som kan bli väldigt mycket bättre i rätt åldersläge. Jag tycker att Östersunds FK, om man klarar av likviditetsfrågorna på ett bra sätt, ser väldigt bra ut.

ÖFK är samtidigt just nu i ett mer eller mindre prekärt läge i allsvenskan. Laget har sju raka matcher utan seger och har fem poäng ner till Falkenbergs FF på negativ kvalplats. Kindberg är däremot övertygad om att ÖFK kommer att klara nytt kontrakt.

- Jag är trygg med spelarna och ledarna. Det är fantastiska spelare och väldigt duktiga ledare. Det är bara att jobba hårt och så som jag känner dem, så vill de det och de tror på det här. Då är jag helt säkert på att det kommer gå, säger han.

Kindberg har inte ens funderat över vad en degradering skulle innebära för föreningen.

- Det finns inte på kartan att det skulle ske. Det är ändå en massa poäng och sedan handlar det ju om hur ÖFK ska spela och hur man ska vinna matcher. Vi ska fokusera på hur vi vinner nästa match och förbereda oss för det. Tabelläget är också en konsekvens av sista matchen. Det får man ta då.

Hur ser du på framtiden för klubben? Kommer man bli ett topplag i allsvenskan igen?

- Ja, absolut. Det ser jättebra ut. Om man ser sportsligt med både ledare och spelare är det en enorm potential. Mycket, mycket högre potential än den trupp som fanns.

Men om du frågar supportrarna tror jag inte att de tycker att det ser så bra ut.

- Nej, men om du tittar på hösten 2016 och jämför med hösten 2019, så är min övertygelse att det både åldersmässigt och potentialmässigt i truppen finns fantastiskt mycket fina fotbollsspelare. Sedan handlar det om att få struktur på det här, utveckla spelarna, så att de blir bättre varje dag och att de får leva i den miljön som är en utvecklingsmiljö, så de tar det här steget.

ÖFK blev nyligen straffat av Fifa, efter Saman Ghoddos uteblivna flytt till Huesca, med värvningsförbud i kommande två transferfönster, men har gett besked om att domen överklagas till Cas (idrottens skiljedomstol). Daniel Kindberg är än dock säker på att ÖFK kommer att överleva ett eventuellt transferförbud. Han tror oavsett på en ljus framtid.

- Ja, absolut. Det finns en enorm potential i dagens spelartrupp. De behöver tid och träning ihop. Då kommer det att bli ett fantastiskt lag. Det kommer att bli ett storlag. Sedan är det klart att man alltid vill ta in en och annan där, men de här grabbarna klarar det här med bravur. Det känns inte som något jätte-, jätteproblem.

Om du får bestämma slutet på ÖFK-sagan. Vad står det i den?

- Jag ser inget slut. Jag ser att det pågår förbi mig själv. Men det är som jag tidigare sagt att vi ska förhålla oss till det som medlemmarna bestämt. Vi ska ta hem mästerskapet till Östersund, vara mästare och vi ska spela i Europa. Det är det medlemmarna har bestämt och det är det vi ska förhålla oss till. Det är det som är vår identitet och vår förening. Det vill jag se och vara med på i framtiden.

Under torsdagen inleds rättegången mot Daniel Kindberg och de två andra åtalade personerna i Ångermanlands tingsrätt i Härnösand.

