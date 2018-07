TV: ÖFK körde över TFF - när Ghoddos hade stor show

Östersunds FK inledde höstsäsongen imponerande med att vända 0-1 till seger med 2-1 mot Hammarby på bortaplan för att därefter kryssa mot Malmö i allsvenskan. I eftermiddag byggde laget vidare på den fina trenden och tog andra segern på tre matcher, den här gången över Trelleborgs FF på Jämtkraft Arena.

Östersund rivstartade matchen redan i den femte minuten genom att ta ledningen. Curtis Edwards avslutade ett läckert anfall efter inspel från högerkanten och placerade in bollen i mål till 1-0. Därefter fick han se Saman Ghoddos, som ryktas vara nära en flytt från allsvenskan, ta över showen i matchen med två mål inom loppet av två minuter.

Först slog Ghoddos i den nionde minuten till med en läcker frispark, via ena stolpen i mål och ttvå minuter senare satte han fram foten efter inspel från Hosam Aiesh och stötte in 3-0. ÖFK fortsatte därefter att trycka på framåt och fick i den 33:e minuten även fira 4-0 Ghoddos var åter i händelsernas centrum med förarbete till Jamie Hopcutt, som blev lycklig framför mål.

- Frisparkar har varit lite av min signatur den här säsongen. Jag har ju gjort tre, fyra mål, nu, så det är jag nöjd med. Sedan var inspelet från Hosam (Aiesh) bra. Det gick snabbt, så jag satte bara dit foten, säger Saman Ghoddos till C More.

- Det kändes som att vi var kvar på hotellet när matchen startade. Det blev en rejäl uppförsbacke när vi låg under med 3-0 efter tio minuter, säger Trelleborg-mittfältaren Sebastian Olsson till C More.

Trelleborg var däremot inte helt ofarligt framåt. Felix Hörberg, 19, tog sig i den 36:e minuten fram längs högerkanten och sköt, ur snäv vinkel, över motståndarmålvakten Aly Keita, via bortre stolpen och in i mål till 4-1. Det var hans andra allsvenska mål i karriären.

- Det var aggressivt från vår sida. Vi är väldigt nöjda med fyra mål, men inte lika nöjda med att vi släppte in ett mål, säger Ghoddos till C More.

I andra halvlek mattades spelet ab, samtidigt som ÖFK kontrollerade matchen. Hemmalaget hade ett par målchanser för ytterligare ett mål, men fick i slutändan nöja sig med fyra stycken och ny seger, den här gången med 4-1 mot TFF i allsvenskan.

Östersund klev därmed upp på femteplats på 24 poäng, medan Trelleborg är kvar på 13:e-plats på tolv poäng i allsvenskan. Östersund ställs härnäst mot Elfsborg den 28 juli, medan Trelleborg härnäst möter Hammarby den 30 juli på hemmaplan.

Startelvor:

Östersund FK: Keita - Mukiibi, Bergqvist, Pettersson, Widgren - Tekie, Nouri, Edwards - Aiesh, Hopcutt, Ghoddos.



Trelleborgs FF: Johansson - Brannefalk, Blomqvist, Palander, Tideman - Hörberg, Olsson, Nilsson, Pode - Hümmet, Jovanovic.