TV: ÖSK nära kollaps mot Sirius - vann efter Strandbergs hattrick

Örebro ledde med 4-0 efter ett hattrick av Carlos Strandberg. Sedan var Närkelaget nära en kollaps - men vann med 4-3 mot Sirius. - Vi var totaldominanta i 60 minuter, men sedan hände något, säger ÖSK-kaptenen Nordin Gerzic till C More.

Örebro SK ställdes under lördagen mot IK Sirius i ett formsvagt möte i allsvenskan. ÖSK hade inför matchen tre raka matcher utan seger, medan Sirius senast vann i slutet av juni i allsvenskan. Då tog Närkelaget kommandot på Studenternas.

Kevin Wright tog sig fram längs vänsterkanten och slog in ett inlägg till Carlos Strandberg som nickade mot mål. Anfallaren var nära att få fira, men Johan Alvbåge höll tätt mellan stolparna med en reflexräddning. Några minuter senare fick Strandberg ytterligare en chans, fint framspelad i straffområdet av Martin Broberg och var kylig till 1-0.

Sirius hotade därefter bland annat med ett skott mot mål av Elias Andersson, men fick inte fira den gången. Mohammed Saeid var sedan nästa spelare i hemmalaget att hota mot mål, men fick inte träff på bollen efter inspel i straffområdet.

Då tog Strandberg vara på det och utökade i stället till 2-0 efter ett läckert solonummer. Strandberg mötte en långboll, lobbade fram bollen till sig själv, höll undan en motståndare och tryckte upp bollen i nättket.

- Det är ett mästerligt nummer från Örebro-forwarden. Jisses, så stark och behärskad han är, sa C Mores kommentator Mats Lilja i sändningen.

Örebro fortsatte därefter att trycka på framåt och ledde i halvtid med 3-0. Detta efter att Martin Broberg målade strax före halvtid på hörna.

- Det har varit vår match och de har gått lite i våra fällor. Vi har tagit vara på det, så det känns skönt, sa Strandberg till C More i halvtid.

Philip Haglund var i sin tur kritisk till Sirius första halvlek.

- Det är platt fall. Det är en riktigt dålig halvlek och vi ligger under med 3-0. Det är emellanåt ganska dåligt försvarsspel. Det är en del situationer, där vi inte är tillräckligt bra i egen box. Han får gå upp helt fri och nicka in 3-0. Det känns som att vi inte är så tajta på dem, men det är generellt för dåligt över alla spelare. Det är långt ifrån den nivån vi bör ligga på, sa Haglund till C More i halvtid.

Örebro fortsatte även i andra halvlek starkt genom att utöka till 4-1, då Strandberg fick fira hattrick och sitt elfte mål den här säsongen i allsvenskan. Sedan vaknade hemmalaget.

Först reducerade Tim Björkström i den 58:e minuten till 4-1, sedan Philip Haglund i den 79:e minuten till 4-2 och därefter Christer Gustafsson i den 88:e minuten till 4-3. ÖSK var därmed nära en rejäl kollaps, men höll än dock undan till seger på bortaplan.

- Vi spelade fantastisk fotboll i 55, 60 minuter, men sedan blev vi väldigt passiva och de skickade mycket långt. De gjorde mål och det blev en match där det inte ska bli någon match. Vi var totalt överlägsna i 60 minuter, men det är fortfarande tre poäng, säger ÖSK-kaptenen Nordin Gerzic till C More.

C More: Smög det sig in en känsla av att det var klart?

- Ja, kanske. Ingen aning. Enda grejen är det inte får bli så, oavsett vad det var som smög sig in. Vi borde ha fortsatt spela som vi gjorde, då vi var totaldominanta i 60 minuter, men sedan hände något. Jag vet inte vad det arv. Något hände och de kom in i matchen helt onödigt på chansbollar på Philip Haglund, vilket var typ det enda de hade. Bollarna dimper och det blev farligt, säger Gerzic.

ÖSK-kaptenen passade även på att hylla Strandberg:

- Han är inte bara viktigt för oss i dag, även viktig i alla matcher. Det är en fantastisk spelare och en fantastisk kille som i dag gjorde tre mål. Det var en fantastisk insats, säger Gerzic.

Lagens startelvor:

Sirius: Alvbåge - Larson, Ceesay, Björkström, Sirelius - Lundholm, Andersson, Busch Thor, Saeid - Haglund, Igbarumah.

Örebro: Jansson - Björnquist, Almebäck, Lorentzson, Wright - Rogic, Gerzic, Amin - Larsson, Strandberg, Broberg.