TV: ÖSK räddade kryss sent i svängigt möte med Norrköping

Drygt 8600 åskådare på Behrn Arena, varav runt 3000 IFK Norrköping-supportrar, ville bägge se vissa förbättringar jämfört med premiären, trots att Örebro SK tog poäng mot Gif Sundsvall och Norrköping 2-1-vann mot BP. Avbräcken var dessutom förhållandevis få: Albin Granlund och Michael Omoh i ÖSK, och i Norrköping var det Eric Smith, Andreas Blomqvist, och David Mitov Nilsson.

ÖSK, som jobbat med att bli stabilare och släppa till mindre det här året, hade en klart starkare första halvtimme än Norrköping. Filip Rogic hade en straffsituation efter bara några minuter, och ÖSK vann fler andrabollar och hade fler bra kontringsanfall. Trots det var det bara 0-0 i halvtid, vilket Norrköping utnyttjade.

Starten på andra halvlek var nämligen det motsatta. Gästerna tryckte på med flera bra anfall och gjorde tidigt 1-0. Kalle Holmberg kom runt på vänsterkanten och hittade ett inlägg till costaricanen Ian Smith, som enkelt stötte in 0-1 i sin andra allsvenska match mot ett ÖSK-försvar som var passivt i flera delar av det anfallet.

Smith värvades in i vintras från en klubb i den costaricanska ligan, men var på lån i Hammarby under 2016. Spelaren har än så länge tagit ordinarie plats som höger vingback i Norrköping, och landslagsdebuterade även förra månaden.

Örebro försökte jobba sig in i matchbilden igen med att bland annat gå från 3-5-2 till en fyrbackslinje. Dessutom slängde de in den allsvenska debutanten Isaac Boye, som med slump drog iväg ett skott som hamnade hos Filip Rogic. Rogic fick in bollen kring bortre stolpen. 1-1, och Rogic har därmed gjort sex av ÖSK:s tio senaste allsvenska mål.

Matchen slutade också 1-1, trots att bägge lagen kom in i bra situationer för att sätta ett ledningsmål på tilläggstid.

- Jag är lite besviken över att vi inte vann, men samtidigt får vi vara nöjda med en poäng eftersom vi låg under, säger Rogic till C More efter matchen.

Krysset var ÖSK:s andra raka i upptakten av allsvenksan medan Norrköping står på fyra poäng efter två omgångar.

- Poängmässigt är det helt okej, tycker jag. Spelmässigt kräver vi mer av oss själva, säger Pekings Daniel Sjölund till C More.

Se höjdpunkter i spelaren ovan.

Örebro SK: Jansson – Lorentzson, Almebäck (77'), Hines-Ike – Björnkvist, Gerzic, Mårtensson (77'), Rogic – Besara – Sköld (83'), Igboananike

Inhoppare: Amin (77'), Ring (77'), Boye (83')

IFK Norrköping: Pettersson – Wahlqvist, A.Johansson, Fjoluson – I.Smith (77'), Thern, Jakobsen 88'), Thorarinsson – Moberg Karlsson, Holmberg, J.Larsson (65')

Inhoppare: Sjölund (65'), Skrabb (77'), Sigurdsson (88')