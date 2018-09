TV: Paulinho "Månadens spelare" i augusti i allsvenskan

Utmärkelsen Månadens Spelare i allsvenskan utses av Svensk Elitfotboll tillsammans med Svenska Spel och C More. Priset går till den spelare i allsvenskan som gjort bäst bestående sportsliga avtryck under den senaste månaden.



Juryn består av samtliga allsvenska klubbars lagkaptener, Stefan Lundin (Svensk Elitfotboll), Alexander Axén (C More), Anna Brolin (TV4 / C More), Olof Lundh (TV4), Noa Bachner (Expressen), Anders Bengtsson (Offside) och Per Bohman (Aftonbladet).



Vinnaren får en check från Svenska Spel på 10 000 kronor där pengarna går till ett av klubbens samhällsengagemang.