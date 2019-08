TV: Pettersson irriterad efter nya förlusten: ”Vi måste fan ta oss samman”

Östersund har efter förlusten mot Elfsborg en seger de senaste 14 matcherna. Då manar Tom Pettersson på sitt lag till att komma samman och resa sig. - Vi måste fan höja oss och ena oss tillsammans som en grupp, säger lagkaptenen till C More.

Östersund fick en rejäl smäll borta mot Elfsborg under måndagskvällen. Laget låg under med 3-0 redan efter 23 minuter och förlorade till slut med klara 4-1.

- Det tror jag alla kan se var under all kritik. De får ett par billiga mål där, minst sagt tyvärr, säger Pettersson till C More.

C More: Men det är väldigt kvalité som man kanske inte ofta ser i avsluten?

- Första skottet är ju riktigt bra gjort, det kan man inte säga något om. Alla avslut var bra gjort, men de ska inte få komma dit heller, det är det som är problemet. Sen är det bara att applådera avlusning i sig. Men vi måste vara bättre än så och med den starten och det självförtroende vi har och försöker bygga upp inför match och börja om. Då får vi den starten och jag vet inte vad jag ska säga, det är för dåligt, tyvärr.

Förlusten innebar att Östersund nu har en svit på 14 matcher med bara en seger. Klubben har den här sommaren genomgått stora förändringar i spelartruppen, där flera spelare anslutit och lämnat. Lagkaptenen menar att det inte är någon ursäkt och att laget måste kräva mer av varandra och ta sig samman.

- Vi måste komma samman som grupp och sprida lite positiv energi. Shit happens, vi måste resa oss upp nu. Vi har fantastiska supportrar som ställer upp för oss i alla lägen, även om vi inte förtjänar det just nu. Vi måste fan höja oss och se positivt och ena oss tillsammans som en grupp. Något annat finns det inte, för det enda vi kan göra är att snegla neråt och som du säger, vi har en vinst på fjorton… Vi måste ta oss samman, säger Pettersson.

