TV: Saebbö efter succédebuten: "Kommer aldrig glömma det här"

Måns Saebbö tog chansen när den gavs. 18-åringen nätade i sin allsvenska debut. - Det känns overkligt, säger han till C More.

Det unga IFK Göteborg har under inledningen av säsongen totalt gått emot förhandstipsen som placerade laget i botten av tabellen. Flera lovande spelare har visat framfötterna, däribland anfallaren Benjamin Nygren, 17 och Alhassan Yusuf, 18 – och på lördagen presenterade sig ett nytt namn på allvar för Blåvitt-fansen. Måns Saebbö fick komma in på plan redan efter en halvtimme då han ersatte Sargon Abraham som tvingades kliva av och Saebbö gjorde därmed sin allsvenska debut.

Redan under inledningen av den andra halvleken tackade Saebbö för förtroendet då han rullade in 2-2 för Blåvitt efter en retur. En drömdebut för Saebbö som efter matchen (som IFK vände och vann med 4-2), hade svårt att beskriva känslorna.

- Det är svårt att sätta ord på det nu. Det var min allsvenska debut och att hoppa in så tidigt i matchen också var jag inte beredd på. Men det kändes som att man kom in i det ganska snabbt. När jag fick läget så tänkte jag bara att jag skulle skjuta och förhoppningsvis skulle den gå i mål… säger han till C More.

- Jag fick en bra boll från någon i mittfältet och så spelade jag fram den till ”Paka” (Patrik Karlsson Lagemyr) för jag vet att han är snabb, när det sedan kom en retur var det bara att gå på den. Sedan såg jag en lucka och tänkte att det var bättre med en bredsida än att försöka bomba.

C More: Det måste vara en dröm att göra mål i debuten?

- Helt självklart. Jag kom till Blåvitt när jag var tolv år och har drömt en del sedan dess. Det känns helt overkligt just nu faktiskt. Jag får försöka komma ihåg det här så länge som möjligt och gnugga på.

- Jag kommer aldrig att glömma det här. Allsvensk debut och första målet… Det känns helt fantastiskt. Det är fruktansvärt skoj.

Vad är det ni (IFK Göteborg) gör så bra i akademin som gör att ni kan ta steget upp i allsvenskan?

- Först och främst måste man ge cred till alla tränare som är fantastiskt bra, till exempel Hjalmar Jonsson och Hannes Stiller som vi har i U19. De kan fotboll och hela klubben ut och in och jag tror att det är viktigt att man har tränare inifrån klubben som vet metoderna för hur man ska få spelarna uppåt. Sedan är vi ett bra gäng och det är inte hela tiden fokus på prestation utan man kan slappna av och hade skoj med sina kompisar också. Det tror jag är viktigt.

Även Samuel Ohlsson fick under matchen mot Sirius göra sin allsvenska debut och enligt Saebbö finns det fler unga spelare från de egna leden som knackar på dörren.

- Det finns ett par stycken till i U19 som kan göra det bra i ett A-lag. Det är bara att gnugga vidare för alla och förhoppnignsvis så får man chansen.