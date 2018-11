AFC Eskilstuna vände i kväll 0-1-underläge till 2-1-seger mot Brommapojkarna på Grimsta och blev därmed klart för spel i allsvenskan nästa säsong. Efter mötet firade spelarna vilt på planen och under backen Alexander Michels intervju med C More, så stormade hans lagkamrater studion för vilt firande framför tv-kamerorna.

- Studiostormning på bästa sändningstid, utbrister Jesper Hussfelt.

