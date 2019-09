TV: Sirius-backen frustrerad efter straffen: "Allvarligt? Jag tar ju in armen"

Foto: C More.

Sirius fick en straff emot sig i mötet med Sundsvall. Det rör upp känslor hos huvudpersonen Daniel Jarl. - Domaren säger ju att jag drar armen mot bollen - jag gör ju tvärtom, säger Jarl till C More.

Sirius ledde mot Sundsvall till den 83:e minuten. Då fick Uppsalalaget straff emot sig efter att Johan Blomberg träffat Daniel Jarls arm med ett skott. När Jarl fick se reprisbilderna efter matchen var han upprörd.

- Allvarligt? Jag tar ju in armen. Han säger ju att jag drar armen mot bollen - jag gör ju tvärtom, skulle jag säga. Matchavgörande grej liksom, säger han till C More.

Bara sekunder efter 1-1 gjorde Sundsvall 2-1 genom Tobias Eriksson som höll sig framme på en retur.

- Det är bara klantigt, säger Jarl till C More.

Även matchhjälten Tobias Eriksson fick kommentera straffsituationen efter matchen.

- Handsregeln har jag inte riktigt koll på hur de är fram och tillbaka. Men bollen tar på armen och då känns det väl som straff, säger han.

Se straffsituationen och intervjun med Jarl i spelaren.