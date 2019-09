TV: Vaihos krokiga väg till succé: "Det är aldrig klubben man är arg på"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Foto: Bildbyrån och C More

Tommi Vaiho gör succé mellan stolparna i Djurgården. Målvakten har inte förlorat en match med laget om han har spelat på åtta år.

Trots det är Vaihos historia i Djurgården en krokig sejour. Målvakten har varit utlånad från Dif tre gångar och 2013 lämnade han klubben permanent för spel i Gais.

- Det är aldrig klubben man är arg på. Det är människorna i klubben som gör den till vad den är. Det är klart att man var lite grinig att man inte fick spela, säger Vaiho till TV4.

Tre år efter att Vaiho lämnade Djurgården återvände han.

- När Henke (Henrik Bergren, vd i Djurgården) och Bosse (Andersson, sportchef) kom tillbaka till klubben och vi började prata 2016 kändes det självklart att komma tillbaka. Det var de som var i Djurgården när jag kom dit och då kändes det som att Djurgården var en familj, säger Vaiho.

Under söndagen väntar ett glödhett derby mot AIK där Djurgården har chansen att rycka i toppen av allsvenskan.

- Vi är trygga och vet vad vi kan. Vi har ett helt annat lugn i klubben än vad det varit tidigare, säger Vaiho.

