Uddenäs hattrickskytt när Häcken krossade Helsingborg - går upp i ensam serieledning

BK Häcken hade under måndagskvällen chans att gå upp i ensam serieledning i allsvenskan, då Djurgårdens IF tappat poäng mot IFK Värnamo under söndagen. Då var man tvunget att vinna mot gästande Helsingborgs IF, som kom från en seger mot Gif Sundsvall i ryggen.

Och just Helsingborg var nära att ta ledningen direkt när Taha Ali bröt fram. Den lurige yttern tog sig förbi Häcken-försvararet och kom till skottläge i en något snäv vinkel. Avslutet gick förbi Peter Abrahamsson, men räddades i sista stund av en Häcken-försvarare.

Men det skulle bli hemmalaget Häcken som stod för det första målet. Den reslige mittbacken Johan Hammar nådde högst på Samuel Gustafssons hörna och nickade in 1-0 på Bravida Arena.

Strax innan halvtid var Helsingborg nära att kvittera. Nyförvärvet Philip Rejnhold hittade in till ett annat nyförvärv i form av Arian Kabashi, men den sistnämndes avslut flög högt över från nära håll.

Istället utökade Häcken. Tio minuter in i den andra halvleken tilläts vänsterbacken Kristoffer Lund måtta inlägg från sin vänsterkant, vilket hittade fram till Oscar Uddenäs vid den bortre stolpen. Uddenäs fick till ett avslut ganska rakt på Helsingborgsmålvakten Kalle Joelsson som slog in bollen i eget mål.

Fem minuter därefter hade Uddenäs även satt 3-0. Det var upprullning av hemmalaget Häcken, som genom Rygaard och Totland tog sig igenom Helsingborgsförsvaret innan den sistnämnde hittade fram till Uddenäs framför mål som stötte in 3-0.

Och om 3-0 var upprullning var 4-0 nästan ännu vackrare. Ett väggspel mellan Uddenäs och Ryygard slutade med att den sistnämnde chippade en passning över Helsingborgsförsvaret för att friställa Uddenäs - som rullade in 4-0 och blev hattrickskytt.

På tilläggstid rullade sedan Blair Turgott in 5-0, vilket blev slutresultatet. Segern innebär att Häcken klättrar upp i ensam serieledning, en poäng framför Djurgården. Helsingborg, i sin tur, fortsätter vara nästjumbo.

- För det första var det en fullt rättvis förlust, med råge. De var bättre på allt idag, framför allt i andra halvlek. De spelade igenom oss för lätt, vi faller i positioner, och när vi har bollen ger vi bort den. Det var klasskillnad i andra halvlek, säger Helsingborgstränaren Mattias Lindström till Discovery+ efter matchen.