Uppgifter: Hammarby nära El-Ahmad

Hammarby håller på att sätta en ny organisation. Nyligen gick Stockholmsklubben ut med att Mikael Hjelmberg får sportchefsjobbet permanent, och under måndagen gav klubben besked om att Adrian von Heijne är ny teknisk chef.

Sent under måndagskvällen rapporterar Expressen att Hammarby jobbar på att rekrytera en person till en tjänst som "Head of Football", och enligt tidningen är Barnsleys vd Khaled El-Ahmad, 42, en av slutkandidaterna till att få jobbet.

Bajen och El-Ahmad uppges fört samtal under flera veckors tid, samtidigt som klubben också sägs tittat på andra namn. I dagsläget rapporteras inget vara klart.

El-Ahmad tog under sommaren 2021 över som vd för den engelska League One-klubben Barnsley, och har tidigare även jobbat för Djurgårdens IF, precis som för City Football Group med ansvar för Nordamerika och Norden.

Tidigare i år gästade El-Ahmad podcasten "Lundh" och berättade då om sitt arbete i Barnsley, men även om sin bakgrund i svensk fotboll.