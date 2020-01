VAR införs i Sverige tidigast 2022 - beslut från klubbarna om förlängd utredningstid

Videogranskningssystemet VAR, som blivit allt mer vanligt förekommande i den internationella fotbollen, är vida omdiskuterat. Det används än så länge inte i svensk fotboll, men kanske blir det ändring på det framöver. Hösten 2018 inledde Svensk Elitfotboll, intresseorganisation för klubbarna i allsvenskan och superettan, en utredning om VAR och i december förra året meddelade Svenska Fotbollförbundet att man blir en del av den processen.

”Nu sätter igång ett utredningsarbete om VAR. Ja, det har kommit till fotbollen för att stanna och nu ökar vi tempot i vårt arbete. OM det blir ett införande så handlar det om till säsongen 2021”, skrev SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson i sin blogg.

Nu meddelar dock Svensk Elitfotboll att VAR inte kommer att användas i allsvenskan eller superettan förrän tidigast 2022. Det efter att klubbarna i serierna under torsdagen beslutade att utredningstiden i frågan ska förlängas.

"Klubbarna är eniga om att de vill ha ett väl genomarbetat underlag innan man tar ställning för eller mot. Man vill också ge alla olika intressenter tid att hinna ta del av underlaget innan beslutet, så att till exempel föreningarnas medlemmar och andra stakeholders kan göra sina röster hörda", skriver Sef i ett pressmeddelande.

Sef ska utreda VAR tillsammans med förbundet fram till hösten 2021. Det gör att ett beslut först kan fattas då och och att ett införande av systemet tidigast är möjligt till 2022.

- Vi känner att vi inte vill rusa in i något utan den här frågan är viktig att utreda noggrant innan vi tar ett beslut om och hur vi vill använda VAR, säger generalsekreteraren Mats Enquist i pressmeddelandet.

- VAR påverkar fotbollen, det är tydligt. På gott eller ont. Vi anser att frågan berör inte bara oss, utan ALLA stakeholders runt vår elitfotboll, så vi vill ge alla ett väl genomarbetat beslutsunderlag att utgå från. Därmed kommer till exempel supportrarna att beredas möjlighet att påverka via SFSU och/eller sina medlemsmöten lokalt på klubb. De kommer under 2020 via sin klubb eller via SFSU få del av ett samlat underlag att använda som underlag för sina beslut och remissvar senast till hösten 2021.

För Fotbollskanalen utvecklar Enquist klubbarnas inställning till VAR.

- Alla är nog osäkra på vad VAR är för någonting. Man kan se grejer som kan underlätta nu när fotbollen har blivit extremt snabb, samtidigt som alla sitter med verktygen i händerna och direkt kan granska domarnas domslut som man inte kunde förut. Det är klart att de har en utsatt situation. Man får då fundera på om det finns hjälp för att få bukt med det, men utan att för den skullen sälja ut fotbollens själ med att millimeter-precision mäta en tånagel om det var offside. Då tycker jag att det blir larvigt. Då är det inte fotboll längre. Vi vill därför utvärdera det och ventilera det med alla. Det är en angelägenhet för otroligt många människor och då ska folk få tycka till. Vi ska offentliggöra vårt underlag antingen i höst eller i vinter, så att alla får ta ställning till underlaget, säger han till Fotbollskanalen.

- Vi är lite VAR-skeptiker, även om vi kan se att det kanske kan bli rätt. Men vi ska inte kasta oss in i det först och göra misstagen. Det får andra göra, fortsätter han.