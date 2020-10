Wernbloom ville se Bois-spelare utvisad: "Jag fick ont så in i helvete"

I den 27:e minuten i Blåvitts segermatch hemma mot Varbergs Bois under söndagen kom Jon Birkfeldt in sent på Pontus Wernbloom vid mittplan. Wernbloom skrek då efter rött kort.

- Jag trodde att någon snajpade honom från läktaren eller något, säger Varbergs Bois anfallare Astrit Selmani.

- Det kunde man nästan tro! Jag fick ont så in i helvete. Den var inte fin kan jag säga. Det var en ful tackling. Jag ville att det skulle bli rött kort. Men man har en tendens att bara se till sig själv. Jag tyckte att det var rött kort, men det kanske det inte alls var. Just då tyckte jag det, haha. Domaren sade att det inte var det och då hade jag väl fel då, säger Wernbloom och tillägger:

- Det var säkert inget fel med att det bara blev gult kort utav det. Men jag hade tyckt att det var gött om de fick ett rött, säger han med ett skratt.

Han är belåten med Blåvitts prestation rent defensivt.

- Det var en prickfri defensiv insats. Vi var riktigt bra defensivt. Offensiven får vi jobba lite på. Det viktigaste var att vi fick tre poäng. Det var jäkligt skönt faktiskt. Det är skönt att gå på landslagsuppehåll med det, säger 34-åringen från Kungälv.

Han tycker att de hade borde ha punkterat matchen med ett 2-0-mål.

- Vi var lite ängsliga offensivt. Vi hade lägen att göra ett andra mål, men slarvade lite. Det är synd att vi inte lyckades göra ett 2-0-mål, säger Wernbloom.

IFK Göteborg föll väldigt långt ner i plan i andra halvlek. Det gillade inte hemvändaren.

- Det var inte asballt att vi föll så lågt. Det är inget vi vill göra. Nu gjorde vi det och jag fick inte fast bollen som jag ville heller. Det är inte så vi vill spela på vår hemmaplan. Vi behöver jobba med anfallsspelet så att vi blir bättre på att ta oss ut och inte hamnar så lågt. Men vi var bra bakåt och de hade bara en bra målchans, så det var bra, säger Wernbloom.

Vinsten ger välbehövligt självförtroende till Blåvitt, som har haft en tuff säsong och varit mycket svältfödda på segrar.

- Segern var kanon för oss. Nu kan vi få ta det lite lugnt och få le lite. Vi gjorde en stabil insats borta mot Elfsborg och tog en tung pinne. Och nu vann vi. Vi har ingen anledning att hänga läpp framöver, säger han.