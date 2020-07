Wesström avböjer intervju - gör officiellt uttalande under onsdagen

Under måndagen gick AIK ut med att man valt att avskeda huvudtränare Rikard Norling från posten. Detta efter att laget först förlorat mot Häcken med 4-0 och därefter kammat noll mot Djurgården i derbyt.

- I samtalen mellan mig och Rikard den senaste veckan har vi känt att vi ligger ganska långt ifrån varandra kring vad jag tror är rätt väg och vad han vill. Vi är inte överens, i och med att han fortfarande tror att vägen vi gått på är rätt, kommenterade sportchef Henrik Jurelius beslutet, efter att Norling själv haft en presskonferens.

Beslutet att avskeda Norling fattades formellt av styrelsen, ledd av ordföranden Robert Falck och där var alla elva medlemmar överens. Förslaget hade dock beretts av sportchef Jurelius och klubbdirektör Björn Wesström.

Björn Wesström har dock valt att ligga lågt kring processen att entlediga Norling. Fotbollskanalen har sökt Wesström ett flertal gånger både innan och efter beskedet om att Norling sparkas, både under måndagen och tisdagen, men utan framgång. Och nu ger Wesström, som var sportchef i AIK fram till i april i år och som därmed haft huvudansvaret för att bygga spelatruppen under lång tid, besked om att han heller inte kommer att prata med media i dagsläget. I ett sms till Fotbollskanalen skriver han att han avböjer att göra en intervju för att i stället uttala sig via klubbens egna kanaler. En intervju som ska publiceras i morgon onsdag.

”Tack för frågan, jag avstår, kör den intervju jag ger i nuläget till vår egen media, publiceras under morgondagen”, skriver Wesström.

På följdfrågan varför han inte kommer göra andra intervjuer har han inte återkommit med ett svar.

Björn Wesström var sportchef då beslutet togs att förlänga kontraktet med Rikard Norling och så sent som den 8 juli uttalade han sig i en intervju med sajten FotbollSthlm och sa då att Norling satt ”oerhört säkert” på posten som huvudtränare.

Rikard Norling själv sa under gårdagen att han förstår att mycket fokus kommer att hamna på Wesström.

- Det är så här det funkar i stora klubbar… han hamnar kanske lite i strålkastarljuset nu för att han har formerat truppen och för att det är han som sagt ja till mig att köra på det här sättet. Jag känner väl att vad gäller spelsättet är det inget annat än mitt beslut. Ingen skugga ska falla på honom, över huvud taget. Och vad gäller truppen har inte min ambition, vis av många misstag genom åren, varit att hålla på att recensera och ha åsikter om mina chefers jobb. Jag kommer fortsätta undvika det.