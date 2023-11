BBC: Cristiano Ronaldo i blåsväder - efter marknadsföring av Binance

Det var i november 2022 som Binance offentliggjorde sin första "CR7"-samling av NFT:s (non-fungible tokens) i samarbete med Cristiano Ronaldo.

Nu stäms superstjärnan och ställs inför en grupptalan i USA för marknadsförening tillsammans med företaget, uppger BBC.

Den brittiska tv-kanalen menar att kärandena i ärendet hävdar att han främjat/bidragit till försäljningen av oregistrerade värdepapper i samordning med Binance. Därmed kräver de ett skadestånd på "en summa som överstiger" 1 miljard dollar, vilket motsvarar ungefär 10,3 miljarder svenska kronor.

Ronaldos marknadsföring av Binance ska ha inneburit en ökning på 500 % gällande sökningar på kryptovalutan, som är registrerad på Caymanöarna.

Den billigaste NFT:n i sammanhanget kostade 77 dollar, motsvarande 798 svenska kronor (dagens kurs), i november 2022. Ett år senare ligger den på ungefär en dollar, drygt tio kronor.

Enligt amerikanska stadgar kan NFT:erna betraktas som värdepapper och därför måste inhemska lagar följas. Stämningen menar på att Ronaldo borde känt till det.

Fotnot: NFT:er är virtuella tillgångar som kan köpas och säljas, men som inte har någon verklig form. De existerar alltså endast digitalt.

Cooking something up with @binance https://t.co/FMAP5GAdxE