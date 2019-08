Bois på ruinens brant - säljer andelar för att lösa krisen: "Är akut"

Landskrona Bois står på ruinens brant, ekonomiskt. Får att få in fyra miljoner snabbt säljer man nu andelar i föreningen, där de som investerat kan få tillbaka pengar på ett positivt transfernetto. ”Föreningens ekonomi är fortsatt extremt utsatt”, skriver klubben på sin hemsida.

Klassiska Landskrona Bois, som i fjol åkte ur superettan, går på knäna. Fotbollskanalen har tidigare rapporterat om klubbens ekonomiskt pressade situation – och nu är läget återigen akut.

”Landskrona BoIS går sedan en längre tid tillbaka en kamp utanför planen med att få ordning på föreningens ekonomi. Efter ett hårt arbete för överlevnad 2018 var ingående eget kapital 2019 -2,3 miljoner kronor. Den ryggsäcken gör att föreningen ständigt arbetar i motvind och den likvida situationen sommaren 2019 är därför akut”, skriver man i en kommentar på sin hemsida.

Klubben skriver också att föreningens likvida medel är slut redan i mitten av augusti.

För att snabbt få in de fyra miljoner som klubben behöver för att ”hantera likviditetssituationen samt återställa föreningens egna kapital”, erbjuder man nu andelar i klubbens eventuella spelarförsäljningar. Konceptet kallar man ”Randig framtid” och innebär att man som privatperson kan gå in med 20 000 kronor och framöver få avkastning på föreningens transfernetto – det vill säga differensen mellan kostnaden för spelarköp och det klubben får in på spelarförsäljningar.

Avtalet gäller fram till 2024 och under åren 2020-2021 delar andelsägarna på 75 procent av transfernettot och 2022-2024 är samma summa 50 procent. Totalt 200 andelar är till salu, vilket alltså motsvarar fyra miljoner kronor.

”Föreningens ekonomi är fortsatt extremt utsatt”, skriver klubben på sin hemsida.

Landskrona Bois är i nuläget på femte plats i division ett södra.