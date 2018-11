Buenos Aires-rivalerna River Plate och Boca Juniors förberedde sig i kväll inför supermötet och finalreturen i Copa Libertadores i Argentina. Men folkfesten avtog innan den ens han börja, då supportrar attackerade Boca Juniors spelarbuss genom att kasta både stenar och spruta tårgas mot bussen, vilket ledde till att flera spelare for illa.

Enligt den spanska tidningen As gick minst tre fönster sönder och tårgas strömmade in i bussen. Ett par spelare blev skurna av glassplitter från fönstren, medan andra kräktes med anledning av tårgasen. Tre spelare fick dessutom föras till sjukhus efter incidenten.

Det sydamerikanska fotbollsförbundet meddelade först att matchen skjuts upp med en timme till klockan 22.00 och sedan att matchen skjuts upp igen till 23:15. Enligt As vill däremot Boca Juniors egentligen inte genomföra matchen i kväll med anledning av incidenten - och nu kommer nya uppgifter om varför matchen kan bli av ändå.

Enligt journalisten Juan Arango har Fifas president Gianni Infantino meddelat Boca Juniors president Daniel Angelici att hans lag blir diskvalificerat om matchen inte spelas i kväll på Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti.

Boca Juniors kan, om matchen spelas, tvingas ställa upp utan flera tongivande spelare, då förre Manchester United- och Juventus-stjärnan Carlos Tevez var en av flera spelare som kräktes efter incidenten, medan Leonardo Jara och lagkaptenen Pablo Perez skadade ena benet respektive ena ögat efter glassplittret.

