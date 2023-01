Henrik Bellmans succédebut - skruvade in en hörna

Henrik Bellman lämnade Östersunds FK för spel i Anderlechts B-lag, Anderlecht Futures som spelar i den belgiska andradivisionen.

Där har han nu fått en drömstart.

Direkt i tävlingsdebuten slog den 23-åriga svensken till med ett konstmål, han skruvade in bollen direkt från en hörna. Från vänster skickade han in bollen tänkt som ett inlägg av bilderna att döma, varken anfallare eller försvarare fick träff och bollen studsade in i det bortre hörnet.

Det var i den tredje matchminuten som svensken slog till. Till hemmalagets 2-1-mål noterades Bellman sedan för en assist.

I underläge 2-3 byttes Bellman ut efter 78 minuters spel.

Till Fotbollskanalen berättade Henrik Bellman tidigare i januari om varför det blev spel i Anderlechts andralag.

- Jag kan inte komma hit och tro att jag ska spela i A-laget direkt, eftersom det är ett ganska stort steg. Men när det gick att kombinera träning i den miljon och matchtid i en riktig serie - inte en reservlagsserie - var det sjukt avgörande för mig, sa han då.

RSCA Futures ligger sjua i den belgiska andradivisionen efter 19 spelade matcher.

Matchen slutade 3-3 mot Lierse.