Kiese Thelin ledde Anderlecht till seger

Tidigare Malmö FF-anfallaren Isaac Kiese Thelin, 29, har tillhört Anderlecht sedan vintern 2017. Först kom han in på lån från franska Bordeaux och under sommaren samma år blev flytten permanent. Sedan dess har han dock inte fått särskilt mycket speltid med klubben, då han i stället varit utlånad till Waasland-Beveren, Bayer Leverkusen, Malmö FF och senast Kasimpasa under den gångna vårsäsongen.

I år ser han till slut ut att få chansen på riktigt i den belgiska storklubben.

Under söndagen gjorde Kiese Thelin sitt andra raka inhopp i den belgiska högstaligan i år. Anfallaren hoppade in, i den 59:e minuten, mot Seraing United på hemmaplan och satte tio minuter senare matchens första mål till 1-0. Därefter fick Anderlecht fart och vann till slut med 3-0 och tog tre poäng.

Kiese Thelin är nu noterad för ett mål på tre ligamatcher den här säsongen. Samtidigt spelade även Kristoffer Olsson från start för Anderlecht, som är på åttonde plats i den belgiska högstaligan med fyra poäng efter tre spelade matcher.