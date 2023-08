Officiellt: Augustinsson klar för Anderlecht

Svenske landslagsbacken Ludwig Augustinsson, 29, lämnade för två år sedan Werder Bremen för Sevilla, och har sedan dess inte fått kontinuerligt med speltid. Förra säsongen var han i stället på lån hos både Aston Villa och Mallorca - och nu blir det en ny utlåning.

Anderlecht meddelar under onsdagen att Augustinsson kommer in på lån över säsongen fram till nästa sommar. Därmed blir Anderlecht Augustinssons femte klubb på tre år, samtidigt som han framöver får testa på spel i Belgien för första gången i sin karriär.

Augustinsson har i grunden kontrakt med Sevilla till 2025. Han har under de senaste åren gjort 27 matcher med Sevilla, fem matcher med Aston Villa och fyra framträdanden med Mallorca. 29-åringen spelade senast med landslaget i slutet av mars i år.

Välkommen, Ludwig. 🇸🇪 Ludwig Augustinsson joins RSC Anderlecht on loan from Sevilla FC. 🟣⚪ More info on https://t.co/RCdwJJMN5N pic.twitter.com/GhvUMRqEZv