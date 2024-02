Ondrejka målskytt igen

Den svenske ytterforwarden Jacob Ondrejka, 21, fick i stort sett hela hösten förstörd av skador. Men nu är han tillbaka.

Och det med besked.

I förra omgången knorrade han in segermålet mot Club Brügge på frispark efter att ha blivit inbytt sent. När är hans Royal Antwerpen under söndagen gästade bottenlaget RWD Molenbeek fick den förre Elfsborg-spelaren chansen från start.

Ett förtroende han tackade för.

Vid ställningen 2-0 skrev Ondrejka nämlingen in sig i målprotokollet igen. På tilläggstid i första halvlek blev 21-åringen frispelad vid bortre stolpen och kunde enkelt placera in 3-0 i öppen bur.

Royal Antwerpen vann till slut matchen med 4-0. Segern innebär att laget befäster sin fjärdeplats i den belgiska högstaligan.